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CIES составил рейтинг лучших молодых дриблеров мира. Винисиус - лучший, хавбек Черноморца - в топ-50

Премьер-лига
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А Мудрика нет в списке

CIES составил рейтинг лучших молодых дриблеров мира. Винисиус - лучший, хавбек Черноморца - в топ-50

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг лучших молодых дриблеров мира.

Рейтинг составлялся за последний год и основывался на данных Wyscout, и в него вошли только футболисты не старше 23 лет.

Возглавил список лучших молодых дриблеров мира бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор.

Его соотечественник Анжело Габриэль из Сантоса занимает второе место. Нападающий мюнхенской Баварии Джамал Мусиала расположился на третьей позиции.

Также в топ-100 лучших дриблеров мира вошел один украинский футболист – хавбек Черноморца Максим Брагару. 20-летний вингер занял в этом рейтинге 41-е место.

1. Винисиус Жуниор (Реал)

2. Анжело Габриэль (Сантос)

3. Джамал Мусиала (Бавария)

4. Мохаммед Кудус (Аякс)

5. Родриго (Реал)

6. Луис Энрике (Бетис)

7. Хвича Кварацхелия (Наполи)

8. Факундо Буананотте (Брайтон)

9. Нико Уильямс (Атлетик)

10. Фил Фоден (Манчестер Сити)

41. Максим Брагару (Черноморец)

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В статье: Черноморец (Одесса) Реал (Мадрид) CIES Винисиус Жуниор Максим Брагару
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Источник:
CIES

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