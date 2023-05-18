Ленс: Я не хотел ехать в Украину. Но было одно но… президент Динамо – Игорь Суркис

Нидерландскеий вингер Джермейн Ленс, который с 2013 по 2015 года играл за " Динамо ", рассказал о том, как Игорь Суркис убеждал его перейти в киевский клуб.

"Я не хотел ехать в Украину, потому что у меня были предложения из Англии и Германии Но было одно "но"… президент "Динамо" – Игорь Суркис. Он пригласил меня и агентов на разговор. Мы приехали на встречу, обсудить разные детали, суммы, гонорар. У меня осталось хорошее ощущение, не только относительно гонорара, но и опыта, который я могу получить в Киеве. Президент "Динамо" сказал, что они не становились чемпионами УПЛ уже 5-7 лет и очень хотели вернуться в Лигу чемпионов. В Украине я выиграл все, что мог. Это был классный период для меня, и не только финансово.

Думаю, вы знаете, какой Игорь Суркис. Он может быть очень прямым и всегда знает, чего хочет. Мой разговор с Суркисом был не из приятных. Президент убеждал приехать и подписать договор. Он сказал: "С тобой и несколькими другими игроками мы действительно сможем побороться в УПЛ, мы сможем конкурировать с "Шахтером". "Шахтер" был тогда очень сильным. В результате мы добились всего, о чем договаривались. И через 2 года настало время для меня двигаться дальше.

Когда я приехал в "Динамо", клуб снабдил меня всем: арендовали жилье, помогли с банковским счетом, с машиной, помогли со всем.

Я чувствовал себя, как дома. Мне было просто адаптироваться. Не понимаю, почему другим легионерам это не удалось. У меня был переводчик, водитель, который немного говорил по-английски. Действительно, не понимаю, почему это не сработало у других. Но у меня все было хорошо", - сказал Ленс.