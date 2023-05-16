Джермейн Ленс: Самый странный игрок в Динамо? Безус - он был максимально несистемным

Бывший вингер "Д инамо " Джермейн Лэнс ответил на своеобразный блиц-опрос о своем периоде карьеры в киевском клубе.

– Самый технический игрок "Динамо" твоего периода?

– Ярмоленко.

– Самый веселый футболист?

– Аруна.

– А из украинских игроков кто был забавным?

– Хачериди.

– Почему Хачериди? Знаю, он пытался общаться на английском?

– Он пытался общаться по-английски, и мы всегда смеялись.

– Что он говорил?

– Мы иногда шутили вместе, он пытался объяснить мне что-то, но не знал, как это сделать.

– Кто был сильнейшим игроком?

– Я (смеется).

– Самый странный игрок?

– Роман Безус.

– Почему именно Роман?

– Он был максимально несистемным. Меня это удивляло. Смотрел на него и думал: "Окей, ты хороший игрок, но ничего такого". Но иногда он делал что-то и я думал: "Вау, этот игрок невероятный". Но это было нечасто и это удивляло.