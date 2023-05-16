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Джермейн Ленс: Самый странный игрок в Динамо? Безус - он был максимально несистемным
Экс-хавбек Динамо ответил на интересный блиц-опрос
Бывший вингер "Д
– Самый технический игрок "Динамо" твоего периода?
– Ярмоленко.
– Самый веселый футболист?
– Аруна.
– А из украинских игроков кто был забавным?
– Хачериди.
– Почему Хачериди? Знаю, он пытался общаться на английском?
– Он пытался общаться по-английски, и мы всегда смеялись.
– Что он говорил?
– Мы иногда шутили вместе, он пытался объяснить мне что-то, но не знал, как это сделать.
– Кто был сильнейшим игроком?
– Я (смеется).
– Самый странный игрок?
– Роман Безус.
– Почему именно Роман?
– Он был максимально несистемным. Меня это удивляло. Смотрел на него и думал: "Окей, ты хороший игрок, но ничего такого". Но иногда он делал что-то и я думал: "Вау, этот игрок невероятный". Но это было нечасто и это удивляло.
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