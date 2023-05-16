Ленс: Ребров в топ-клубах? Когда имеешь такую карьеру, не похоже, что дойдешь до Ювентуса или Барселоны

Экс-вингер " Динамо " Джеремейн Ленс высказал свое мнение о том, сможет ли Сергей Ребров подтвердить сови тренерские качества в топ-чемпионатах.

"Ребров в топ-чемпионатах как тренер?

Почему нет? Разговаривает на английском, разбирается в европейском стиле. Но в футболе никогда не можешь сказать на 100%. Возможно, он этого достигнет однажды. Или нет.

Он был в Украине, затем в Венгрии, затем Дубай или Саудовская Аравия. Когда имеешь такую карьеру, не похоже, что дойдешь до "Ювентуса", "Барселоны" или чего-то подобного", - сказал Ленс.