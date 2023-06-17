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Федецкий: В Донецке я разговаривал на украинском, но пытался и на русском - из уважения к людям

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок не имел четко сложившихся взглядов

Федецкий: В Донецке я разговаривал на украинском, но пытался и на русском - из уважения к людям

Новина українською

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о переезде в юном возрасте в академию горняков.

"Селезневу – огромный респект. Если возможно, какие-то моменты были до 2014 года, ну... Парень родился на Донбассе, родом из восточной Украины, конечно, воспитание и какие-то взгляды отличались от тех людей, которые живут на западе, будем откровенны.

Мне было 15 лет, когда я приехал в Донецк. Были какие-то шутки на счет Степана Бандеры, но я это воспринимал так. Я не интересовался историей Бандеры, его взглядами, к чему он стремился, за что сражался.

Когда уже немного повзрослел, начал изучать историю и понимать, кто такой Бандера и за что он боролся.

Я разговаривал по-украински, пытался говорить и по-русски, но не потому, что боялся, а просто из уважения к людям. Людям было так удобно", - сказал Федецкий.

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В статье: Артем Федецкий Шахтер (Донецк)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
17.06.2023 в 11:48
от на тобі повага,асвабадітелі тепер прийшли визволяти ракетами расейско говорящіх і ущемлених
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