Федецкий: В Донецке я разговаривал на украинском, но пытался и на русском - из уважения к людям

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о переезде в юном возрасте в академию горняков.

"Селезневу – огромный респект. Если возможно, какие-то моменты были до 2014 года, ну... Парень родился на Донбассе, родом из восточной Украины, конечно, воспитание и какие-то взгляды отличались от тех людей, которые живут на западе, будем откровенны.

Мне было 15 лет, когда я приехал в Донецк. Были какие-то шутки на счет Степана Бандеры, но я это воспринимал так. Я не интересовался историей Бандеры, его взглядами, к чему он стремился, за что сражался.

Когда уже немного повзрослел, начал изучать историю и понимать, кто такой Бандера и за что он боролся.

Я разговаривал по-украински, пытался говорить и по-русски, но не потому, что боялся, а просто из уважения к людям. Людям было так удобно", - сказал Федецкий.