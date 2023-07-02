На прощание с Йовичевичем. Почему хорвата не жалко

Ну не идут добровольно после периода такой страсти.

Это словно расстаться с девушкой после конфетно-букетного периода. Люди разводятся, когда надоедает рутина после долгих лет совместной жизни. А когда только-только начали наслаждаться друг другом – никто по собственной воле не идет. Так и здесь. Сколько угодно Йовичевич может говорить об усталости, но поверить в его добровольный уход из "Шахтера" невозможно. Просто нереально.

Тренер в "Шахтере" – это не просто наемный рабочий. Это важный винтик громаднейшей системы. Ты должен исповедовать политику клуба: соответствовать имиджу бренда, поднимать шумиху в прессе, хвалить работодателя и т.д. Хорват в эту картину вписался идеально. Он пел оды после матчей Лиги чемпионов, говорил о судейском произволе, каждый раз напоминал, как тяжело функционировать клубу во время войны. А главное – он демонстрировал страсть. Это Максимов когда-то был безразличным даже на еврокубковых матчах "Ворсклы". Это Мирча Луческу свое пребывание в "Динамо" преподносит как великодушную услугу. А Йовичевич демонстрировал страсть всегда и всюду – начиная с матчей Лиги чемпионов и заканчивая поединками против соперников, которые не возбуждали даже самых упорных футбольных гиков.

Кстати, автору этих строк, если бы кто поинтересовался, игра "Шахтера" при Йовичевиче не нравилась. Но это мелочи. Типичное дело вкуса. Это у Мирчи Луческу в "Динамо" все однозначно – полный провал. А насчет "горняков" можно дискутировать. Однако наш футбол до сих пор функционирует по вассальному принципу, и если боссу не нравится зеленый цвет – все перекрасят в оранжевый. Не нравится тренер – его уволят. А так-то дискутируйте, без проблем…

Интересно, а не сыграл ли Ринат Ахметов на опережение? Ну, не обезопасил ли себя от предательства заблаговременно, пока такая угроза реально не нависла над ним и его футбольным детищем? Ведь тот, кто предал однажды, легко способен предать и второй раз. Неписаные правила жизни. Можно сколь угодно тыкать пальцем в юридические нормы, которые Йовичевич при уходе из "Днепра-1" не нарушил. Но ведь мы – не юристы, все здесь люди простые. Когда ты пользуешься правилом ФИФА по защите себя от войны в Украине и… переходишь в другой украинский клуб, базирующийся еще ближе к линии фронта, чем тот, из которого ты ушел, это типичное перебежничество.

А где гарантии, что господин Игор в разгар проекта "Йовичевичский "Шахтер" не перебежал бы в условный "Атлетико" или "Лацио"? Ну, гипотетически? Или в сборную Хорватии? И потом так же пел бы песни, как в "Шахтере", а донецкий клуб остался бы без лошадей на переправе... Бредятина? В Днепре тоже так думали, когда затачивали проект под хорватского тренера.

Так или иначе, Йовичевича не жалко. Во-первых, он сам избрал свой путь. Во-вторых, он идет победителем, что поможет с будущим трудоустройством. Да и басня о добровольном уходе, как вытекает из анализа комментариев на форумах, легко найдет свою аудиторию. А это уже совсем другая тональность. Тебя "попросили", но ты вроде как ушел сам. Словно у подростков: "Не дала? Да не очень-то и хотелось". Украинский футбол порождал еще и не такой сюр…

Дальше – Патрик Ван Леувен? Ситуация отличается от йовичевичской хотя бы тем, что нидерландец противоречивыми юридическими нормами не прикрывается. Компенсация "Зари" – и будьте здоровы. Луганцев, кстати, в этой истории тоже не жалко, хотя их болельщики на форумах фонтанируют кипятком. Клубу, который в течение последних нескольких лет дважды пренебрегал возможностью достичь исторической высоты, боясь ответственности, хороший тренер и не нужен. Для топтания на месте сгодится и Александр Бабич.