Днепр-1 без проблем разобрался с ФК Хуст из Первой лиги

Сегодня, 2 июля, "Днепр-1" провел контрольный матч против ФК "Хуст" из Первой лиги Украины.

В итоге днепряне одержали уверенную победу – со счетом 4:1. Голами в составе команды Александра Кучера отличились Когут и Горбунов. Оба мяча были забиты в первом тайме.

Во втором тайме "Хуст" сумел отыграть один мяч, но спустя 8 минут "Днепр-1" забил свой 3-й гол. А через еще 4 минуты днепряне в 4-й раз расписались в воротах соперника и сняли все вопросы насчет победителя встречи.

Товарищеский матч

"Днепр-1" - "Хуст" 4:1

Голы: Когут 24, Горбунов 35, Кивинда 83, Жданов 87 - Луцев 75

"СК Днепр-1": 33 Мысак, 27 Горбунов, 14 Федорив, 3 Адамюк, 42 Пасич, 18 Бабенко, 25 Когут, 4 Пурита, 34 Танчик, 23 Бланко, 9 Гуцуляк.

"ФК Хуст": 1.Левченко, 17.Павлыч, 20. Петрук, 94.Иванов (кап), 22.Тихненко, 29.Шевчук, 27.Гуменяк, 9.Гончар, 10.В.Луцев, 99.П.Луцев, 6.Вагин. Запасные: 12.Рябенко, 12.Бучок, 21.Дисянчук, 19.Борисенко, 15.М.Филипп, Р.Филипп, 7.Фляшко, 77.Максимец, 77.Фенинец, 13.Колчин.