Металлист 1925 продлил контракт со своим голкипером

"Металлист 1925" продлил контракт с голкипером Олегом Мозилем. Новое соглашение рассчитано еще на три года - до 30 июня 2026 года, сообщает клубная пресс-служба.

Мозиль стал игроком харьковчан в августе 2022 года. За это время он принял участие в 23 официальных матчах, в которых пропустил 25 мячей. Еще в 9 поединках он оставлял свои ворота в неприкосновенности.

27-летний вратарь известен по выступлениям за "Карпаты", "Буковину", "Львов", "Полесье" и "Агробизнес".