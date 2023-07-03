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Металлист 1925 продлил контракт со своим голкипером
Олег Мозиль будет защищать цвета харьковчан еще три года
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" продлил контракт с голкипером Олегом Мозилем. Новое соглашение рассчитано еще на три года - до 30 июня 2026 года, сообщает клубная пресс-служба.
Мозиль стал игроком харьковчан в августе 2022 года. За это время он принял участие в 23 официальных матчах, в которых пропустил 25 мячей. Еще в 9 поединках он оставлял свои ворота в неприкосновенности.
27-летний вратарь известен по выступлениям за "Карпаты", "Буковину", "Львов", "Полесье" и "Агробизнес".
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