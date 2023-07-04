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Летние трансферы Оболони: трое пришли, шестеро ушли
Официальные трансферные новости из стана пивоваров
Фото: ФК Оболонь
Киевская "
Так, киевляне подписали контракты с голкипером Александром Рыбкой, хавбеком Владиславом Приймаком и форвардом Ростиславом Таранухой.
В прошлом сезоне 36-летний Рыбка выступал за ФК "Львов", а 26-летние Приймак и Тарануха – за "Карпаты".
Также клуб расстался с рядом футболистов. Команду покинули защитники Артем Терехов, Максим Покотилюк, Олег Бородай, хавбеки Дмитрий Олейник, Александр Савченко и форвард Александр Батальский. У них закончились сроки контрактов.
Напомним, по итогам минувшей кампании "Оболонь" вышла в УПЛ. Команда заняла второе место в чемпионской группе Первой лиги.
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