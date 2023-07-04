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Алексей Шевченко: У меня не было другого выхода - в Шахтере решили, что будут развивать Трубина на продажу

Премьер-лига
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Поэтому кипер ушел в другую команду

Алексей Шевченко: У меня не было другого выхода - в Шахтере решили, что будут развивать Трубина на продажу

shakhtar.com

Новина українською

Новичок "Черноморца", голкипер Алексей Шевченко рассказал, почему он решил сменить клуб, уйдя из "Шахтера".

"Я тренировался с лучшими игроками Украины, а то и Европы. У нас были иностранные футболисты, бразильцы. Я прогрессировал в "Шахтере" каждый день.

Тренеры сказали мне, что нужно работать. В "Шахтере" решили, что будут развивать Анатолия Трубина на продажу. Тренеры мне об этом сообщили.

Клуб много сделал для меня, поэтому у меня не было другого выхода", - сказал Шевченко.

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В статье: Алексей Шевченко Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Источник:
CHORNOMORETS TV

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