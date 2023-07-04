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Алексей Шевченко: У меня не было другого выхода - в Шахтере решили, что будут развивать Трубина на продажу
Поэтому кипер ушел в другую команду
shakhtar.com
Новичок "
"Я тренировался с лучшими игроками Украины, а то и Европы. У нас были иностранные футболисты, бразильцы. Я прогрессировал в "Шахтере" каждый день.
Тренеры сказали мне, что нужно работать. В "Шахтере" решили, что будут развивать Анатолия Трубина на продажу. Тренеры мне об этом сообщили.
Клуб много сделал для меня, поэтому у меня не было другого выхода", - сказал Шевченко.
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