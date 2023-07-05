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ЛНЗ подписал воспитанника Динамо Наумца

Премьер-лига
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Черкасский клуб продолжает усиливаться

ЛНЗ подписал воспитанника Динамо Наумца

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Черкасский ЛНЗ объявил о подписании 24-летнего хавбека Владислава Наумца.

О деталях соглашения не сообщается, а лишь говориться о том, что футболист пришел в ЛНЗ на правах свободного агента.

Предыдущим клубом 24-летнего полузащитника был "Металлист", в котором он сыграл 15 матчей в весенней части прошлого сезона.

Напомним, Владислав – воспитанник "Зари" и "Динамо". В киевском клубе и начал свою профессиональную карьеру. Также поиграл в греческой "Яннине" и закарпатском "Минае". Первую половину прошлого сезона он провел в "Черноморце".

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В статье: ЛНЗ (Черкассы) Владислав Наумец
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