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ЛНЗ подписал воспитанника Динамо Наумца
Черкасский клуб продолжает усиливаться
Фото: ФК Динамо
Черкасский
О деталях соглашения не сообщается, а лишь говориться о том, что футболист пришел в ЛНЗ на правах свободного агента.
Предыдущим клубом 24-летнего полузащитника был "Металлист", в котором он сыграл 15 матчей в весенней части прошлого сезона.
Напомним, Владислав – воспитанник "Зари" и "Динамо". В киевском клубе и начал свою профессиональную карьеру. Также поиграл в греческой "Яннине" и закарпатском "Минае". Первую половину прошлого сезона он провел в "Черноморце".
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