Тренер ЛНЗ Ковпак: Хочется и в еврокубки попасть, но надо быть реалистами

Главный тренер ЛНЗ Александр Ковпак рассказал, какие цели поставлены перед командой в дебютном для нее сезоне в УПЛ.

"Я не летаю в облаках. Понимаю, что кредит доверия надо заслужить. От этого мы и работаем, у нас очень много сил и амбиций. Мы молодые, хочется двигаться вперед. Думаю, у нас все получится.

Главное в первый год - не вылететь из УПЛ, но это не цель. Перед собой - конечно, хочется и в еврокубки попасть, но надо быть реалистами, смотреть с кем мы конкурируем", - сказал Ковпак.