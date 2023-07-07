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Тренер ЛНЗ Ковпак: Хочется и в еврокубки попасть, но надо быть реалистами
Главное в первый год - не вылететь из УПЛ
Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий
Главный тренер
"Я не летаю в облаках. Понимаю, что кредит доверия надо заслужить. От этого мы и работаем, у нас очень много сил и амбиций. Мы молодые, хочется двигаться вперед. Думаю, у нас все получится.
Главное в первый год - не вылететь из УПЛ, но это не цель. Перед собой - конечно, хочется и в еврокубки попасть, но надо быть реалистами, смотреть с кем мы конкурируем", - сказал Ковпак.
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