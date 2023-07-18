Александрия подписала полноценный контракт с вингером Беляевым

" Александрия " объявила о полноценном трансфере украинского полузащитника турецкого клуба "Генчлербирлиги" Александра Беляева.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года - до 31 мая 2026.

При этом, по информации Transfermarkt, полузащитник перешел в "Александрию" на правах свободного агента.

Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в "Львове", за который отличился 1 голом и 2 ассистами в 14 матчах.

Отметим, что Беляев является воспитанником футбольной академии "Днепра". Ранее выступал за "Днепр", "Днепр-1", "Зирку", "Сабуртало" (Грузия), "ВПК-Агро", "Генчлербирлиги" (Турция), "Львов".

Также был заигран за юношеские сборные Украины: U-17, U-19, U-20.