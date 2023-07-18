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Александрия подписала полноценный контракт с вингером Беляевым
Договорились с Генчлербирлиги
fco.com.ua
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Соглашение сторон рассчитано на 3 года - до 31 мая 2026.
При этом, по информации Transfermarkt, полузащитник перешел в "Александрию" на правах свободного агента.
Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в "Львове", за который отличился 1 голом и 2 ассистами в 14 матчах.
Отметим, что Беляев является воспитанником футбольной академии "Днепра". Ранее выступал за "Днепр", "Днепр-1", "Зирку", "Сабуртало" (Грузия), "ВПК-Агро", "Генчлербирлиги" (Турция), "Львов".
Также был заигран за юношеские сборные Украины: U-17, U-19, U-20.
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