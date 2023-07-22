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Яворский: Не исключаю окончания карьеры
34-летнего защитника в прошлом сезоне допекали травмы
vorskla.com.ua
34-летний экс-защитник "Ворсклы" Сергей Яворский заявил, что может завершить карьеру.
- Вы три года провели в Полтаве, что случилось?
- У меня была травма, решили разойтись.
– Ищете новый клуб?
- Я даже не знаю, будет ли продолжаться моя игровая карьера. Все может быть.
Не хотелось бы другой лиги, кроме УПЛ. Или Первая, но с задачей повышения. Пока что не поступало предложений. Мне важно, чтобы мое здоровье было налажено, а дальше посмотрим.
– Если не будет клуба УПЛ или потенциального лидера Первой лиги, то вы готовы завершить карьеру?
– Не совсем я готов, но рассматривал и такой вариант. У меня уже взрослые дети, надо думать о школах, садиках и приоритет отдавать им. Нужно искать работу, голова на плечах есть. Не исключаю окончания карьеры, но не хотелось бы об этом думать.
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