Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамовец Попов и криворожанин Семотюк получили по два матча бана от КДК УАФ
Наказание за красные карточки
Фото: ФК Динамо Київ
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел эпизоды с удалениями в первом туре УПЛ, по которым вынес дисциплинарные решения.
Так, защитник "
Полузащитник "Кривбасса" Владислав Семотюк, который получил красную карточку в матче с "Александрией", также был забанен на два матча.
Аргументация КДК в обеих случаях – "за серьезное игровое нарушение"
Популярное сейчас
- Реал отклонил предложение Вильярреала по Лунину. Известна сумма
- Азов опубликовал фото с учений под руководством Дениса Редиса Прокопенко
- Есть один представитель топ-чемпионатов. Определились потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в раунде плей-офф ЛК
- Оболонь - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО