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Динамовец Попов и криворожанин Семотюк получили по два матча бана от КДК УАФ

Премьер-лига
(1 голосов)

Наказание за красные карточки

Динамовец Попов и криворожанин Семотюк получили по два матча бана от КДК УАФ

Фото: ФК Динамо Київ

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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел эпизоды с удалениями в первом туре УПЛ, по которым вынес дисциплинарные решения.

Так, защитник "Динамо" Динамо Денис Попов, который получил красную карточку в матче с "Минаем", получил два матча дисквалификации.

Полузащитник "Кривбасса" Владислав Семотюк, который получил красную карточку в матче с "Александрией", также был забанен на два матча.

Аргументация КДК в обеих случаях – "за серьезное игровое нарушение"

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Денис Попов КДК УАФ Владислав Семотюк
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Источник:
УАФ

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