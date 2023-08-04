Динамовец Попов и криворожанин Семотюк получили по два матча бана от КДК УАФ

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел эпизоды с удалениями в первом туре УПЛ, по которым вынес дисциплинарные решения.

Так, защитник " Динамо " Динамо Денис Попов, который получил красную карточку в матче с "Минаем", получил два матча дисквалификации.

Полузащитник "Кривбасса" Владислав Семотюк, который получил красную карточку в матче с "Александрией", также был забанен на два матча.

Аргументация КДК в обеих случаях – "за серьезное игровое нарушение"