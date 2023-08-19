  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лунев: На Шахтер серьезно настраиваемся – хотим победить дома
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лунев: На Шахтер серьезно настраиваемся – хотим победить дома

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек криворожского клуба рассказал о подготовке к матчу

Лунев: На Шахтер серьезно настраиваемся – хотим победить дома

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Максим Лунев дал комментарий о подготовке к домашнему матчу четвертого тура УПЛ против донецкого "Шахтера".

– Идет подготовка к важному матчу против "Шахтера". Какое настроение сейчас в коллективе?

- Все хорошо, после одного выходного немного отдохнули морально и физически. Победа над ЛНЗ была важна в психологическом плане для нас. К "Шахтеру" готовимся в обычном, штатном режиме. Подготовка мало чем отличается от других, идет полным ходом. Соперник – такой же как и все остальные. У УПЛ не бывает слабых соперников.

- Две победы подряд имеют важное значение для "Кривбасса"?

- Да, конечно. Мы взяли шесть очков из шести в двух последних турах. Хорошо, что удалось победить в первой домашней игре. На "Шахтер" серьезно настраиваемся. Хотим победить дома при поддержке родных болельщиков, – сказал Максим.

По теме
yellow-arrow
Верес – Ворскла. Смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Сабо: В составе Динамо выделю только Бражко - его в итоге купят евопейские клубы
yellow-arrow
Пытались, но не смогли. Заря — Александрия 0:0. Видеообзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Максим Лунев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде