Лунев: На Шахтер серьезно настраиваемся – хотим победить дома

Полузащитник "Кривбасса" Максим Лунев дал комментарий о подготовке к домашнему матчу четвертого тура УПЛ против донецкого "Шахтера".

– Идет подготовка к важному матчу против "Шахтера". Какое настроение сейчас в коллективе?

- Все хорошо, после одного выходного немного отдохнули морально и физически. Победа над ЛНЗ была важна в психологическом плане для нас. К "Шахтеру" готовимся в обычном, штатном режиме. Подготовка мало чем отличается от других, идет полным ходом. Соперник – такой же как и все остальные. У УПЛ не бывает слабых соперников.

- Две победы подряд имеют важное значение для "Кривбасса"?

- Да, конечно. Мы взяли шесть очков из шести в двух последних турах. Хорошо, что удалось победить в первой домашней игре. На "Шахтер" серьезно настраиваемся. Хотим победить дома при поддержке родных болельщиков, – сказал Максим.