Техдиректор Руха: Может нам проводить отдельный чемпионат Украины для команд, играющих в еврокубках?

Технический директор "Руха" Александр Чабан сообщил, что "Днепр-1" хочет перенести матч 5-го тура УПЛ против львовского клуба, который запланирован на 27 августа.

- Руководство "Днепра-1" неофициально обратилось к нашему клубу. Сначала хотели перенести матч из Львова в Ужгород. А когда получили отказ, решили с помощью УПЛ вообще перенести матч на неопределенный срок. По нашей информации, уже в понедельник, 21 августа, Дирекция УПЛ примет решение о переносе данного матча.

- В этом сезоне в Регламенте появилась новая норма, что представители Украины в еврокубках могут переносить игры без согласия другой стороны. Поэтому как "Рух" будет настаивать на том, что сыграть нужно именно 27 августа?

- Такая норма действительно прописана в Регламенте. Она путем манипуляций втихаря была продвинута "Шахтером" и руководством УПЛ. Этот вопрос Регламента, как и некоторые другие нормы, сознательно не выносились на широкое обсуждение клубами. Исполком УАФ проголосовал и принял такие решения, а теперь многие из этих нюансов оказываются на поверхности. Премьер-лига и ее руководство сделали все, чтобы этот вопрос не обсуждался клубами, никто не акцентировал на этом пункте. Они прекрасно понимали и осознавали абсурдность и скандальность этой нормы, но молча продвигали ее.

Прежде всего руководство УПЛ обязано отстаивать интересы Лиги в целом, Чемпионата, непрерывности соревновательного периода для клубов. В частности, это важно было проговорить с клубами и подчеркнуть этот вопрос. Сейчас получается так, что УПЛ вместо защиты интересов Лиги, неприкрыто лоббирует интересы "Шахтера" и других участников еврокубков. А внутренние соревнования отходят на второй план. Таким образом, считаем, что руководство УПЛ откровенно дискредитирует интересы Лиги и большинства клубов УПЛ.

Это не первый случай в истории украинского футбола, когда на внутреннее первенство буквально плюют. Когда-то еще при каденции в ФФУ Григория Суркиса киевское "Динамо" играло матчи чемпионата когда им заблагорассудится. Впоследствии к таким методам прибегнул донецкий "Шахтер". Получается так, что клубы, которые играют в еврокубках, какие-то особенные и делают все для того, чтобы подчинить все исключительно собственным интересам. А другие клубы тогда кто: массовка, фон для грандов? Где здесь спортивный принцип и как в таких условиях сохранять конкуренцию и право равенства? То же самое происходит и в соревнованиях Кубка Украины: кто-то проходит по три-четыре раунда квалификации, а гранды начинают борьбу за Кубок с 1/8 финала. А недавно, в сезоне 2020/2021 г.г., "Динамо" и "Шахтер" вообще стартовали в Кубке сразу с четвертьфинала. Тогда некоторые специалисты шутили, что может Кубок не проводить вообще, а просто финальный матч между "Динамо" и "Шахтером". Так же и здесь напрашиваются аналогии: может нам в начале чемпионата определить участников еврокубков от Украины на следующий сезон и тогда никто не будет ломать календарь и Регламент через колено? Или может сделать отдельный чемпионат Украины для команд, играющих в еврокубках?

Поэтому мы призываем все остальные клубы чемпионата провести оперативное совещание по этому вопросу, чтобы изменить этот пункт Регламента. Не может клуб фактически единолично решать, когда и где ему играть и диктовать условия другим. Сейчас выглядит так, что нынешнее руководство УПЛ и УАФ действуют исключительно в интересах избранных клубов.

- Почему Премьер-лига допускает такие игры с регламентом?

- Потому что наша Лига является слабой, слабой и бесхребетной. В который раз мы убеждаемся, что нет лидера, который жестко отстаивал бы права всех клубов, а не лоббировал интересы привилегированных команд.

- В прошлом сезоне команды также занимались переносами игр. Кому-то, как "Шахтеру", удавалось об этом договориться, кому-то, как "Динамо" и "Днепру-1", это не всегда получалось. Но в этом сезоне они получили "равные" условия. Насколько это резонирует позициям клубов и что это меняет?

- Эта норма есть в Регламенте и "еврокубковые" клубы теперь имеют право апеллировать к ней. Но главная движущая сила этих изменений - "Шахтер". Они сделали, что якобы всем так будет хорошо, чтобы другие клубы не жаловались. Но это же полный абсурд. К примеру, у "Днепра-1" игра со "Спартаком" в Трнаве 23 августа. А с нами "днепряне" играют 27 августа. Трнава не находится на другом континенте и ехать оттуда во Львов - недалеко. После игры с нами следующий матч у них 31 августа. Для примера, "Манчестер Сити" играл 16 августа (среда) матч за Суперкубок УЕФА, а уже 19 августа (суббота) - матч в АПЛ. Вы хотя бы когда-то слышали, чтобы АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А или другие уважающие себя Лиги переносили собственным командам матчи внутреннего чемпионата из-за того, что им играть в еврокубках. Да никогда! Это просто невозможно! Для всех европейских Лиг внутренний чемпионат - приоритет номер один. И все подчинено стройности календаря, равным условиям для участников и сделано в интересах болельщиков и телезрителей. Уважение к внутреннему чемпионату - безграничное!

Почему европейские клубы могут придерживаться таких графиков. А у нас все делается так, чтобы кому-то одному было хорошо. Если вы хотите играть в еврокубках, зарабатывать деньги и параллельно ставить высокие задачи в чемпионате, то будьте добры - приобретите и заявите 30 равноценных футболистов на сезон, но не убивайте спортивный принцип и интерес к внутренним соревнованиям. Между прочим, мы на этой неделе имеем игру в Кубке Украины. Несмотря на это мы не жалуемся, а готовы провести матч в четко определенные сроки.

- Но клубы отвечают, что они борются за рейтинг Украины в еврокубках и престиж на международной арене. Действительно ли это так, или это просто борьба за собственные интересы?

- Подобная риторика от этих клубов звучит постоянно и повсеместно. Но у команд есть достаточно времени на восстановление. В частности "Днепр-1" будет играть матчи чемпионата через три дня на четвертый после еврокубков. Такая же пауза у них будет перед следующей игрой. А по борьбе за рейтинг страны, то наши еврокубковые бойцы уже так "доборолись", что у нас в следующем сезоне уже вместо пяти клубов в еврокубках, скорее всего останется четыре. И не в последнюю очередь из-за того, что в чемпионате им создают теплую ванну и мягкий, умеренный климат. Мы понимаем, что "Днепр-1" попал в сложную ситуацию в чемпионате, потерял главного тренера, команде нужна пауза, чтобы перезагрузиться. Но это проблемы "Днепра-1", не наши. Почему кто-то за наш счет должен решать свои проблемы?