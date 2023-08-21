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УПЛ перенесла матч 5-го тура Рух - Днепр-1
Премьер-лига удовлетворила просьбу днепрян
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Дирекция УПЛ удовлетворила ходатайство СК "Днепр-1" о переносе матча 5-го тура Премьер-лиги сезона 2023/24 "Рух" - "Днепр-1" на более поздний срок. Об это сообщает официальный сайт днепрян.
Поединок между командами должен был состояться 27 августа в 19:00. Новая дата проведения этого матча будет определена дополнительно.
Как известно, в среду, 23 августа "Днепр-1" сыграет первый матч плей-офф раунда квалификации Лиги конференций против "Спартака" Трнава. Игра пройдет в Трнаве и начнется в 19:30 по Киеву. Ответная "домашняя" для днепрян игра, запланирована на 31 августа в Кошице.
Ранее "Рух" выступал против перенесения этого матча.
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