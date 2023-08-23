ЛНЗ уволил Ковпака с должности главного тренера

ЛНЗ прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Ковпаком, сообщает пресс-служба клуба.

Случилось это после того, как команда проиграла в матче Кубка Украины от Виктории из Сум (0:1) и вылетела из турнира.

Александр Ковпак стал главным тренером ЛНЗ в декабре 2022, вместе с ним черкасская команда впервые вышла в Премьер-лигу.