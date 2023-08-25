Григорчук: У Вакулы есть потенциал вернуться к игре на уровне УПЛ

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук высказался по поводу полузащитника Владислава Вакулы, которого одесситы арендовали у "Полесья".

"Вакула – талантливый футболист. Я вижу, что у него есть мотивация - то, что он стремится вернуться к игре на уровне Премьер-Лиги. Потенциал для этого у Вакулы есть.

Сейчас мы даем ему шанс, увидим, что из этого выйдет. Во всяком случае все зависит только от него", - сказал Григорчук в комментарии Украинскому футболу.