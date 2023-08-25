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Григорчук: У Вакулы есть потенциал вернуться к игре на уровне УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Черноморца" оценил перспективы украинского хавбека

Григорчук: У Вакулы есть потенциал вернуться к игре на уровне УПЛ

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук высказался по поводу полузащитника Владислава Вакулы, которого одесситы арендовали у "Полесья".

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"Вакула – талантливый футболист. Я вижу, что у него есть мотивация - то, что он стремится вернуться к игре на уровне Премьер-Лиги. Потенциал для этого у Вакулы есть.

Сейчас мы даем ему шанс, увидим, что из этого выйдет. Во всяком случае все зависит только от него", - сказал Григорчук в комментарии Украинскому футболу.

Вакула уже успел дебютировать за одесский клуб в матче 1/16 финала Кубка Украины против "Левого берега" (2:1). Хавбек вышел в основе и отыграл 51 минуту.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Владислав Вакула
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.08.2023 в 10:20
ГРИ а что с Хобленко--где он сейчас хороший игрок для ЧО
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