Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорчук: У Вакулы есть потенциал вернуться к игре на уровне УПЛ
Наставник "Черноморца" оценил перспективы украинского хавбека
Фото: ФК Чорноморець
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук высказался по поводу полузащитника Владислава Вакулы, которого одесситы арендовали у "Полесья".
"Вакула – талантливый футболист. Я вижу, что у него есть мотивация - то, что он стремится вернуться к игре на уровне Премьер-Лиги. Потенциал для этого у Вакулы есть.
Сейчас мы даем ему шанс, увидим, что из этого выйдет. Во всяком случае все зависит только от него", - сказал Григорчук в комментарии Украинскому футболу.
Вакула уже успел дебютировать за одесский клуб в матче 1/16 финала Кубка Украины против "Левого берега" (2:1). Хавбек вышел в основе и отыграл 51 минуту.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Украина опустилась на семнадцатое место. И все еще дышат в спину
- Долгожданная победа синих? Челси – Лутон Таун. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 25.08.2023
- ЛК. Досадное, но не безнадежное поражения Тобола с Шаховым, ничья Айнтрахта, поражение Фиорентины, ассит Фреда
- СМИ назвали имя зарубежного тренера, с которым контактирует Днепр-1
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО