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Черноморец просматривает Алибекова и ждет на просмотр Вакулу
Григорчук ищет усиление в среднюю зону
фото - ФК Чорноморець
Одесский "
Как сообщает ТаТоТаке, сейчас с командой тренируется 25-летний экс-игрок "Динамо" и "Зари" Ахмед Алибеков, последним клубом которого был ФК "Львов", за который он провел 13 матчей в прошлом сезоне.
Также источник прогнозирует, что в ближайшее время на базе "Черноморца" появится и покинувший "Полесье" Владислав Вакула. В Совиньон 24-летний вингер также приедет на просмотр.
Напомним, что новый сезон команда Григорчука начала с одного поражения и одной победы в УПЛ.
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