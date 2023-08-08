Черноморец просматривает Алибекова и ждет на просмотр Вакулу

Одесский " Черноморец " продолжает поиск игроков для усиления – в частности, опорной зоны.

Как сообщает ТаТоТаке, сейчас с командой тренируется 25-летний экс-игрок "Динамо" и "Зари" Ахмед Алибеков, последним клубом которого был ФК "Львов", за который он провел 13 матчей в прошлом сезоне.

Также источник прогнозирует, что в ближайшее время на базе "Черноморца" появится и покинувший "Полесье" Владислав Вакула. В Совиньон 24-летний вингер также приедет на просмотр.

Напомним, что новый сезон команда Григорчука начала с одного поражения и одной победы в УПЛ.