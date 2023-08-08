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Черноморец просматривает Алибекова и ждет на просмотр Вакулу

Премьер-лига
(1 голосов)

Григорчук ищет усиление в среднюю зону

Черноморец просматривает Алибекова и ждет на просмотр Вакулу

фото - ФК Чорноморець

Новина українською

Одесский "Черноморец" продолжает поиск игроков для усиления – в частности, опорной зоны.

Как сообщает ТаТоТаке, сейчас с командой тренируется 25-летний экс-игрок "Динамо" и "Зари" Ахмед Алибеков, последним клубом которого был ФК "Львов", за который он провел 13 матчей в прошлом сезоне.

Также источник прогнозирует, что в ближайшее время на базе "Черноморца" появится и покинувший "Полесье" Владислав Вакула. В Совиньон 24-летний вингер также приедет на просмотр.

Напомним, что новый сезон команда Григорчука начала с одного поражения и одной победы в УПЛ.

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В статье: Черноморец (Одесса) Ахмед Алибеков Владислав Вакула
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
08.08.2023 в 16:52
ГРИ БЕРИ --они лучше Штогрина --ещё есть Хобленко-Авагимян
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