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Степаненко получил самый высокий рейтинг из игроков Шахтера в EA Sports FC 24

Премьер-лига
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Ракицкий и Матвиенко - в тройке

Степаненко получил самый высокий рейтинг из игроков Шахтера в EA Sports FC 24

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Стали известны рейтинги игроков "Шахтера" в футбольном симуляторе EA Sports FC 24.

Самый высокий показатель у 34-летнего капитана команды Тараса Степаненко – 78. На 2-м месте с рейтингом 77 центральный защитник Ярослав Ракицкий, третий – центрбек Николай Матвиенко (76).

Самый высокий рейтинг среди легионеров у форварда Лассина Траоре - 74. Самый низкий рейтинг в команде (60) имеет 3-й вратарь Тимур Пузанков.

В общей сложности "Шахтер" в EA Sports FC 24 представлен 28 футболистами, из которых 5 игроков получили золотую карточку, 15 – серебряную, 8 – бронзовую.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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