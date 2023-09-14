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Степаненко получил самый высокий рейтинг из игроков Шахтера в EA Sports FC 24
Ракицкий и Матвиенко - в тройке
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Стали известны рейтинги игроков "
Самый высокий показатель у 34-летнего капитана команды Тараса Степаненко – 78. На 2-м месте с рейтингом 77 центральный защитник Ярослав Ракицкий, третий – центрбек Николай Матвиенко (76).
Самый высокий рейтинг среди легионеров у форварда Лассина Траоре - 74. Самый низкий рейтинг в команде (60) имеет 3-й вратарь Тимур Пузанков.
В общей сложности "Шахтер" в EA Sports FC 24 представлен 28 футболистами, из которых 5 игроков получили золотую карточку, 15 – серебряную, 8 – бронзовую.
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