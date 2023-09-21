Селезнев на вопрос о возможных проблемах Днепра-1: Я не управляю финансами. Там, где деньги – меня нет

Бывший футболист, один из лучших бомбардиров чемпионата Украины, а ныне функционер в СК "Днепр-1" Евгений Селезнев ответил на вопросы о целях команды, а также о делах клуба, в котором он работает.

– Как вы думаете, после прихода Юрия Максимова команда сможет преодолеть кризис?

– Мы двигаемся только вперед и решаем проблемы. У нас хороший состав и я уверен, что все наладится. Вильевич – очень хороший тренер и классный человек. О нем я могу сказать только положительное.

– Нет ли в клубе проблем с финансами после ареста Игоря Коломойского?

– На такие вопросы я не компетентен отвечать. Я не управляю финансами. Там, где деньги – меня нет.

– Хорошо, какая цель стоит перед "Днепром-1" в этом сезоне: чемпионство, топ-3, топ-5?

– Думаю, о чемпионстве говорить не стоит, если брать объективно. Будем бороться за топ-3. Я очень рад находиться в структуре "Днепра-1". Футболисты у нас хорошие и перспективные. Посмотрите на того же Рубчинского, как парень вырос и старается.

Я верю в Богдана Леднева. У него очень хорошие данные, несмотря на перенесенную травму. Но я уверен, что в "Днепре-1" он найдет свою игру. Саня Филиппов пока не может забить, никак не найдет свой момент, голы не идут, но я уверен, что это временно. Он хороший футболист.

Я готов всем помогать. Возможно, это и есть моя задача. Когда я был футболистом, мне тоже помогали и просили, чтобы я передавал свой опыт молодым.

– А какие перспективы у молодого Даниэля Кивинды?

– Это будущее "Днепра-1". У парня очень хорошие данные, и если он будет работать в правильном направлении, вырастет в топ-форварда.

– Главное не сбить парня большими авансами, ведь его и "вторым Мбаппе" называли.

– Он может сбить только сам себя. Его дальнейшая карьера зависит только от него. Со своей стороны, я ему только буду помогать.