Дулуб: Мы проанализировали четыре варианта состава Зари. Не угадали ни с одним

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб в комментарии Sport.ua прокомментировал победу над "Зарей" (2:1) в матче 14-го тура УПЛ.

- Смена на тренерском мостике в "Заре" накануне матча нас не смущала. Все же, за такое короткое время новому рулевому нереально что-то изменить в тактическом плане. Здесь скорее луганчане могли рассчитывать на какие-то эмоциональные дивиденды. Все же, чтобы быть во всеоружии мы при подготовке проанализировали четыре варианта состава "Зари".

- И с каким угадали?

- Ни с одним, потому что не надеялись, что после не совсем удачной игры с "Маккаби" в Лиге конференций ворота будет защищать Турбаевский, а в опорной зоне будет действовать Дришлюк. Хотя в тактических построениях "Заря" ничем не удивила.

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- А "ЛНЗ"?

- Об этом лучше спросить у моего коллеги из "Зари". Скажу лишь, что бросили в бой всех сильнейших на сегодняшний момент за исключением Калюжного и Муравского, которые по разным причинам не могли нам помочь. В общем, ребята оправдали надежды, добыв три очка да еще и с соседом по турнирной таблице.

- Но победа могла выскользнуть из рук, когда, казалось, все под контролем "ЛНЗ", однако луганчанину Алефиренко удался прицельный удар издали.

- Это как раз тот случай, когда дальше от тренера уже ничто не зависело. Ведь все замены были сделаны и теперь слово было исключительно за футболистами. И они выполнили все так, как я настраивал их на установке. Был проход Тищенко и нацеленная передача на Пасича, который головой забил победный гол. Дело в том, что при подготовке к поединку мы обратили внимание на то, что луганчане плохо защищаются при верховых передачах. Поэтому и просил ребят при первой возможности искать выдвинутых вперед Хобленко, Шестакова, Пасича... И эта нехитрая домашняя заготовка сработала: Пасич оформил "дубль", выигрывая "второй этаж".

Кстати, когда черкащане пропустили на 88-й минуте я невольно подумал, что "Заря" – нефартовая для меня команда. Потому что, помнится, в прошлом сезоне, когда я возглавлял "Львов", то в матче, где "горожане" диктовали условия, луганчане забили в компенсированное время победный гол чуть ли не из песочной, как говорится, ямы. Но неугомонный Пасич таки доказал, что в футболе справедливость берет верх чаще, - сказал Дулуб.