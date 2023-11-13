Кривенцов ушел не сам? Источник сообщает о конфликте в раздевалке Зари

Бывший главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов в перерыве матча четвертого тура группового этапа Лиги конференций против "Маккаби" Тель-Авив провел очень эмоциональный разговор с нападающим луганской команды Эдуардо Герреро. Об этом сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

По информации журналиста, диалог едва не завершился "выяснением отношений по-мужски".

Герреро не вышел на второй тайм, вместо него на поле появился Игорь Горбач. А на следующий день Кривенцов покинул пост главного тренера "Зари". Отмечалось, что специалист написал заявление об увольнении по личному желанию.

Напомним, "Заря" проиграла "Маккаби" Тель-Авив со счетом 1:3. Сейчас луганчане занимают третье место в группе В Лиги конференций, имея в своем активе 4 очка после трех матчей.