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Кривенцов ушел не сам? Источник сообщает о конфликте в раздевалке Зари

Премьер-лига

Едва не дошло до драки

Кривенцов ушел не сам? Источник сообщает о конфликте в раздевалке Зари

Фото - Анатолій Спиця

Новина українською
Новина українською

Бывший главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов в перерыве матча четвертого тура группового этапа Лиги конференций против "Маккаби" Тель-Авив провел очень эмоциональный разговор с нападающим луганской команды Эдуардо Герреро. Об этом сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

По информации журналиста, диалог едва не завершился "выяснением отношений по-мужски".

Герреро не вышел на второй тайм, вместо него на поле появился Игорь Горбач. А на следующий день Кривенцов покинул пост главного тренера "Зари". Отмечалось, что специалист написал заявление об увольнении по личному желанию.

Напомним, "Заря" проиграла "Маккаби" Тель-Авив со счетом 1:3. Сейчас луганчане занимают третье место в группе В Лиги конференций, имея в своем активе 4 очка после трех матчей.

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Заря (Луганск) Валерий Кривенцов Эдуардо Герреро
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Источник:
ТаТоТаке
Комментарии
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MaximSK (Киев)
13.11.2023 в 11:07
Очевидно что Кривенцов был не прав, можно ругаться, даже матерится, но до драки никогда не надо доводить дело с игроками, особенно с легионером.
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Комментарии 5
MaximSK (Киев)
13.11.2023 в 11:07
Очевидно что Кривенцов был не прав, можно ругаться, даже матерится, но до драки никогда не надо доводить дело с игроками, особенно с легионером.
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oda1979 (Запорожье)
13.11.2023 в 10:09
По словам очевидцев в раздевалке был ад
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best climate (Одесса)
13.11.2023 в 09:33
Как далеко Ван Лаутен уехал при нём все были как зайчики сейчас полный раздрайв от обороны до Герреро
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Кокс11 (Харьков)
13.11.2023 в 09:55
Ван Леувен из команды нехорошо ушел. Не думаю, что Геллер после всего захочет его возвращать. Следующий сезон будет без еврокубков - минус несколько лямов в бюджет небогатой команды. Такое не прощают.
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best climate (Одесса)
13.11.2023 в 10:35
Маячит лига намбо ван которая должна всех примерить
 
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