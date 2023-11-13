Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривенцов ушел не сам? Источник сообщает о конфликте в раздевалке Зари
Едва не дошло до драки
Фото - Анатолій Спиця
Бывший главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов в перерыве матча четвертого тура группового этапа Лиги конференций против "Маккаби" Тель-Авив провел очень эмоциональный разговор с нападающим луганской команды Эдуардо Герреро. Об этом сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
По информации журналиста, диалог едва не завершился "выяснением отношений по-мужски".
Герреро не вышел на второй тайм, вместо него на поле появился Игорь Горбач. А на следующий день Кривенцов покинул пост главного тренера "Зари". Отмечалось, что специалист написал заявление об увольнении по личному желанию.
Напомним, "Заря" проиграла "Маккаби" Тель-Авив со счетом 1:3. Сейчас луганчане занимают третье место в группе В Лиги конференций, имея в своем активе 4 очка после трех матчей.
Популярное сейчас
- Девять из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- Жирона - единоличный лидер, Реал и Барса в тройке. Турнирная таблица Ла Лиги
- "Динамо нарушило нормы Регламента". Ответ Кривбасса на заявление киевлян
- Марино Пушич: Все, кого я знал, советовали мне не идти в Шахтер
- Гольф, пляжи, семья. Гарет Бэйл показал, как проводит время на футбольной пенсии. ФОТО
- Звезда Playboy и фанатка Месси увлеклась бодибилдингом и превратилась в Женщину-Халка. ФОТО
Комментарии 5