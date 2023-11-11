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Заря официально подтвердила увольнение Кривенцова

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Уже известны имена нового тренерского штаба

Заря официально подтвердила увольнение Кривенцова

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською
Новина українською

Луганская "Заря" на своей странице в Instagram объявила о том, что главный тренер Валерий Кривенцов покинул команду по личному желанию. Он написал заявление об увольнении, которое клуб согласовал.

Также вместе с ним ушел из команды и помощник Александр Коваль.

Новым главным тренером тренером "Зари" стал спортивный директор Юрий Григорьевич Коваль. Он будет руководить командой на правах исполняющего обязанности.

Следующий поединок луганчане проведут завтра, 12 ноября. Это будет номинально домашний поединок для "Зари", который пройдет во Львове на стадионе "Скиф". Соперником станет черкасский ЛНЗ.

Напомним, что Кривенцов возглавил "Зарю" 9 сентября после увольнения Ненада Лалатовича с поста главного тренера команды. Всего за два месяца луганчане провели 11 матчей, в которых трижды победили, столько же сыграли вничью и пять раз проиграли. В том числе "Заря" вылетела из Кубка Украины, уступив "Черноморцу" со счетом 1:4.

Пока команда находится на 13 месте УПЛ – в зоне переходных матчей. В Лиге конференций луганчане идут на третьей позиции в группе. В последний раз "Заря" побеждала 20 октября в матче против "Оболони".

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Заря (Луганск) Валерий Кривенцов
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1 голосов
Источник:
Instagram Зорі
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
11.11.2023 в 14:54
Кривенцов сегодня от горя наесцца банку соленых огурцов... К сожалению Валера очень слабый тренер..
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
11.11.2023 в 14:54
Кривенцов сегодня от горя наесцца банку соленых огурцов... К сожалению Валера очень слабый тренер..
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0
0
alex.belogubko (одесса)
11.11.2023 в 14:00
Ротань бери пример
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0
1
Siren05 (Мариуполь)
11.11.2023 в 14:15
Ну и что в этом хорошего - тренерская чехорда!
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