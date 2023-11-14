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Минай готов дать шанс кому-то из молодых тренеров в случае прекращения сотрудничества с Шараном
Нынешний тренер находится на грани увольнения
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Как ранее сообщали СМИ, "Минай" в ближайшее время может прекратить сотрудничество с главным тренером Владимиром Шараном.
В клубе уже некоторое время раздумывают над возможным преемником Шарана. В шорт-листе, который был очень широким, фигурировали фамилии, в частности, Руслана Костышина, Ивана Федыка, Александра Головко. В то же время клуб реально оценивает свои финансовые возможности и понимает, что пригласить кого-то из именитых специалистов будет сложно.
Как стало известно UA-Футбол, в клубе готовы дать шанс кому-то из молодых наставников, кто хорошо знаком с делами юношеского футбола. Это с расчетом на то, что, учитывая результаты, есть высокая вероятность вылета в Первую лигу. В таком случае клуб планирует переориентироваться на работу с молодежью и существовать благодаря продаже своих футболистов.
В клубе опираются на успешный кейс Твердохлеба, которого нашли в Первой лиге, а сейчас могут продать за большие как для "Миная" деньги.
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