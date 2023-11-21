Golden Boy с отечественным оттенком. Десять украинцев, претендовавших на молодежную награду

Джуд Беллингем прогнозируемо стал обладателем Golden Boy-2023 – полузащитник едва ли не в одиночку тянет на себе мадридский "Реал". Награда не является лакмусовой бумажкой, гарантирующей выдающуюся карьеру, но все равно вызывает повышенный интерес среди болельщицкого комьюнити.

Собственно, поэтому мы решили вспомнить украинцев, которые на определенном этапе также боролись за индивидуальный приз. Как футболисты выглядели на момент номинации и что с ними произошло потом?

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Виктор Коваленко

Номинирован: 2016

Место: 23

Виктор Коваленко подпускался к основе "горняков" еще в 2015-м, однако молодежный чемпионат мира, проведенный тем же летом, показал, что атакующий полузащитник имеет действительно хороший потенциал. Пять голов в Новой Зеландии и статус лучшего бомбардира турнира открыли перед игроком двери настежь – уже в кампании 2015/16 Мирча Луческу доверил воспитаннику 2 264 минуты.

46 матчей, 4 мяча, один из которых влетел в ворота "Шальке", 6 ассистов и поездка на Евро-2016 – хороший перформанс, чтобы получить награду со стороны широкой общественности. Некоторое время Витя шел в десятке номинатов, впрочем, впоследствии опустился значительно ниже (что неплохо – все равно никто не мог спорить с Ренату Санчесом, который засиял на полях Франции).

Жаль, что в будущем Коваленко не прибавил и не оправдал ожидания – настолько, что превратился в локальный мем. Когда в феврале 2021-го плеймекер присоединился к "Аталанте", то это вызвало скорее недоумение, чем было воспринято в качестве логичного шага.

Футболист до сих пор пребывает на балансе бергамасков, но ушел по арендам ("Специя", "Эмполи"), где не стал ключевой опцией. Впрочем, заметим, что парень способен на магию – думаем, все видели его шикарный и победный выстрел против "Наполи".

Андрей Лунин

Номинирован: 2019

Место: 15

Летом 2019-го Андрей Лунин был признан лучшим вратарем триумфального для нас молодежного ЧМ-2019. Несколько отличных сейвов и первоклассная игра на "ленточке" – чувствовалось, что юноша в бешеной форме.

Только вот это не сильно повлияло на развитие карьеры в "Реале" – мадридцы не получили выгоду после аренд в "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо" и не доверились киперу на постоянной основе. Что Зинедин Зидан, что Карло Анчелотти не видели в украинце нечто большее, чем резервиста – в такой роли он до сих пор.

Заметим, что периодически Лунин может выдать крутой матч (пример – недавние поединки с "Брагой" в ЛЧ или "Валенсией" в Примере), но очевидно, что исполнителю давно пора покинуть "Сантьяго Бернабеу". Андрей не заслужил, чтобы ставить на нем крест, но пока он терял время, украинский футбол сгенерировал новых конкурентов на его позиции. Что тут говорить, если последний раз Лунин выступал в составе "желто-синих" еще в сентябре 2022-го.

Георгий Цитаишвили

Номинирован: 2020

Место: расширенный список

Еще один из героев ЧМ-2019 попал в топ-60, но постепенно был отсеян из расширенного списка. Воспользовался ли Гио возможностями и подтвердил авансы? Стопроцентно нет.

Такое впечатление, что вингер, успевший сменить гражданство на грузинское, затаил давнюю и, что главное, бессмысленную обиду на "бело-синих" – мол, Луческу не дал достаточное количество шансов. Учитывая то, как Цитаишвили показал себя в краковской "Висле", "Лехе", а сейчас – "Динамо" Батуми, то любые претензии с его стороны неуместны.

Если ты обладаешь талантом, однако не являешься системным, нетерпеливым, не хочешь адаптироваться под требования тренера, то о чем вообще может идти речь? На неделе нападающий отпраздновал 23-летие, и вряд ли от него следует ждать побед на серьезном уровне.

Владислав Супряга

Номинирован: 2020

Место: расширенный список

Интересно, что Супряга опередил Цитаишвили и оказался среди 40 претендентов. Позитивный шлейф, тянувшийся с триумфа на ЧМ-2019, был подкреплен великолепной статистикой в "Днепре-1" (15+1 в 26 встречах).

Обидно, что после ударной аренды в бывшей команде Супряга не развил успех, упустил возможности, выданные Луческу, и быстро исчез с радаров. Неожиданная поездка в Италию лишь подтвердила проблемность Владислава, и до недавнего времени о центрфорварде не было ничего слышно.

До последнего Классического парень не играл за "Динамо" в течение двух лет, и сейчас его будущее покрыто туманом. Ясно одно – тем, кем Влад мог быть, он, к сожалению, не станет.

Михаил Мудрик

Номинирован: 2021

Место: расширенный список

В 2020-м-2021-м годах Михаил Мудрик только "раскачивался", чтобы превратиться в актив, способный заинтересовать европейские топы. Поэтому многие скептически отреагировали, когда вингер, совсем не впечатливший в "Десне" и понемногу подпускавший Роберто Де Дзерби, вынырнул в престижном списке.

В защиту уроженца Краснограда свидетельствуют ассист против "Монако" и еще 4 результативных действия в УПЛ, которые состоялись на момент голосования, но это не отменяет тот факт, что Михаил был еще откровенно сыроватым.

"Машиной" нападающий стал при тренерстве Игоря Йовичевича, а зимой 2023-го присоединился к лондонскому "Челси" за сакральные 70+30, которые так сильно жаждал Дарио Срна. Учитывая то, как сильно лихорадит "пенсионеров" второй год подряд, нет смысла сильно критиковать украинца. Мы хорошо знаем талант Михаила, видели его трудолюбие – есть вера, что благодаря Маурисио Почеттино универсал все же расцветет.

Анатолий Трубин

Номинирован: 2021

Место: расширенный список

В розыгрыше 2020/21 Анатолий Трубин забетонировал место в старте "Шахтера" и на дистанции подтвердил, что заслужил признание. Добротное выступление в Лиге чемпионов, в частности, в борьбе с миланским "Интером", вызвало настоящий фурор – голкипер был замечен международным сообществом и все чаще фигурировал в новостях, где рассказывалось о его потенциальном переходе в какой-то из грандов.

Все мы пристально наблюдали за тем, как прошлым летом разворачивалась сага имени Анатолия и "Интернационале". В итоге воспитанник "оранжево-черных" присоединился к "Бенфике", которая оперативно вмешалась в переговоры, и хорошо себя зарекомендовал. Есть небезосновательное ощущение, что Трубин только начинает набирать обороты и надолго в Португалии не задержится.

Илья Забарный

Номинирован: 2021, 2022

Место: расширенный список

Илья Забарный был одним из немногих светлых пятен, за которое Мирча Луческу цеплялся у руля "Динамо". Нет смысла долго разжевывать, почему центрбек дважды отмечался порталом Tuttosport – его убедительная игра помогла киевлянам оформить чемпионские медали и выйти в групповой этап ЛЧ.

Доподлинно неизвестно, продал бы Игорь Суркис Забарного, если бы не полномасштабное вторжение российского врага. Страшные реалии заставили подстраиваться, поэтому украинец перебрался в "Борнмут" за 22,7 миллиона евро.

Как бы это ни звучало, но в итоге выиграли все стороны – Илья пошел на повышение, "вишни" пригласили исполнителя, который сейчас является основным и уверенно прогрессирует, а "Динамо" пополнило бюджет.

Максим Дячук

Номинирован: 2023

Место: расширенный список

Максим Дячук шел на 59 строчке, однако очевидно, что оказался в рейтинге с большим "но". Мирча Луческу пытался "слепить" из центрбека нового Илью Забарного, и это не слишком получилось – по крайней мере, нынешнюю линию "Динамо" не критиковал разве что ленивый.

Дячуку – двадцать, поэтому не стоит делать вопиющие выводы. Вполне возможно, что в правильных руках игрок раскроется по новому, но пока что к нему больше возражений, чем положительных оценок.

Павел Исенко

Номинирован: 2023

Место: расширенный список

Уход Дмитрия Резника в "Шахтер" открыл дорогу Павлу Исенко. Подчеркнем, что с вратарем полтавчан мы познакомились еще в 2020-м, когда он шестнадцатилетним мальчишкой отразил три удара в серии послематчевых пенальти и вывел "Ворсклу" в финал кубка Украины. Однако именно продажа прямого конкурента в стан "горняков" позволила Исенко выйти на новый уровень.

Не сказать, что Павел всегда гарантирует безопасность, но он точно круто оперирует скиллами, которые сделали его известным. Достаточно вспомнить, как кипер взял два одиннадцатиметровых в компенсированное время против "Вереса" в марте 2023-го.

Исенко следует больше трудиться и, вероятно, лучше сменить клуб, чтобы котироваться выше. К сожалению, "Ворскла" не в том состоянии, чтобы предложить что-то большее и может вообще приостановить прогресс своего подопечного.

Александр Сапутин

Номинирован: 2023

Место: расширенный список

В "Заре" все очень нестабильно – в прошлом году "черно-белые" боролись за национальное золото, сейчас же расположены на четырнадцатой строчке украинской Премьер-лиги. С Сапутиным то же самое – Патрик ван Леувен задействовал Сашу во второй части розыгрыша 2022/23, кипер ответил хорошим перформансом против "Динамо", "Ворсклы" и "Днепра-1", однако сегодня находится преимущественно в запасе.

Мы не умаляем старания Никиты Турбаевского, но согласитесь – Сапутин, финишировавший 68-м согласно голосованию, быстро растворился за спиной соперника. Так не должно быть, если ты планируешь построить хорошую карьеру.