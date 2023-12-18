Ворскла продлила контракт с одним из лидеров команды

Полтавская "Ворскла" продлила контракт с Игорем Пердутой. Соглашение пролонгировано на три года. Об этом сообщает официальный сайт полтавчан.

"Конечно, я очень рад, что руководство клуба доверяет мне. И в дальнейшем буду стараться выполнять задачи, которые будут ставиться перед нами. Сейчас вспоминаю, как в 2010-м году подписал свой первый контракт с "Ворсклой", и эта история длится уже почти 14 лет. Немало ярких эпизодов пережили мы с болельщиками за это время. Надеюсь, ситуация в стране вскоре позволит нам разделять радость от побед вместе, на стадионе. Мы ежедневно благодарим ВСУ, наших несокрушимых воинов за то, что имеем возможность заниматься любимым делом. Слава украинским героям!", - прокомментировал событие Игорь Пердута.

Отметим, что в этом сезоне Игорь Пердута сыграл за "Ворсклу" двадцать матчей во всех турнирах, отметился одной результативной передачей.