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Агент Педриньо: Шахтер хочет, чтобы игрок вернулся в команду
Горняки предложили своему футболисту продлить контракт
Фото: ФК Шахтер Донецк
Футбольный агент Вилл Дантас, представляющий интересы легионера "Шахтера" Педриньо, рассказал о будущем футболиста. Сейчас бразилец выступает на родине за "Атлетико Минейро".
"Реальная ситуация на сегодня такова, что "Атлетико" хочет оформить предложение о покупке игрока. Но, с другой стороны есть "Шахтер", который еще два года владеет экономическими правами на игрока и сделал мне предложение о продлении контракта.
"Шахтер" хочет, чтобы игрок вернулся в команду, потому что он им нужен до 2024 года. Такова реальность. Остальное - все предположения. Одно дело хотеть футболиста, а другое — купить его.
"Шахтер" больше не хочет отдавать его в аренду. Они желают продлить контракт и иметь Педриньо в 2024 году", - сказал Дантас.
Агент также добавил, что дончане предлагают Педриньо увеличение зарплаты. Решение будет принимать сам футболист.
Всего в составе бразильского клуба 25-летний Педриньо провел 42 матча и отметился 3 ассистами.
Также напомним, что Педриньо стал игроком "Шахтера" летом 2022 года, перейдя из "Бенфики". Сумма трансфера составила 18 млн евро.
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