Агент Педриньо: Шахтер хочет, чтобы игрок вернулся в команду

Футбольный агент Вилл Дантас, представляющий интересы легионера "Шахтера" Педриньо, рассказал о будущем футболиста. Сейчас бразилец выступает на родине за "Атлетико Минейро".

"Реальная ситуация на сегодня такова, что "Атлетико" хочет оформить предложение о покупке игрока. Но, с другой стороны есть "Шахтер", который еще два года владеет экономическими правами на игрока и сделал мне предложение о продлении контракта.

"Шахтер" хочет, чтобы игрок вернулся в команду, потому что он им нужен до 2024 года. Такова реальность. Остальное - все предположения. Одно дело хотеть футболиста, а другое — купить его.

"Шахтер" больше не хочет отдавать его в аренду. Они желают продлить контракт и иметь Педриньо в 2024 году", - сказал Дантас.