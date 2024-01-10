Танчик: Уважаю Кучера - он хоть и молодой, но очень перспективный тренер

Полузащитник " Днепра-1 " Владимир Танчик высказался о работе бывшего наставника команды Александра Кучера.

– Как оцените первую половину сезона для "Днепра-1"? Довольны ли своим игровым временем?

- Трудно было на старте по разным причинам, но потом набрали ход и, я считаю, закрыли первую половину сезона достойно. Работаем дальше с уверенностью в своих силах. К сожалению, меня ненадолго выбила травма, которая отразилась на количестве игрового времени.

– В состав днепрян вы перешли вместе со штабом Александра Кучера. Как вы отреагировали на его отставку?

- Увольнение было неожиданным, чувствовал, что я как футболист мог больше помочь команде и тренеру. Уважаю Александра Николаевича, он хоть и молодой, но очень перспективный тренер.

- Частая проблема многих тренеров и команд – зимнее межсезонье. Какие видите идеи для нынешней подготовки, чтобы команда продолжила бороться за чемпионство?

- Дело каждого футболиста ответственно относиться к тренировочному процессу на собрании, выкладываться по полной. А у нашего тренера есть большой опыт и может привести команду в чемпионство.