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Танчик: Уважаю Кучера - он хоть и молодой, но очень перспективный тренер
Хавбек Днепра-1 рассказал о своем бывшем тренере и не только
scdnipro1.com.ua
Полузащитник "
– Как оцените первую половину сезона для "Днепра-1"? Довольны ли своим игровым временем?
- Трудно было на старте по разным причинам, но потом набрали ход и, я считаю, закрыли первую половину сезона достойно. Работаем дальше с уверенностью в своих силах. К сожалению, меня ненадолго выбила травма, которая отразилась на количестве игрового времени.
– В состав днепрян вы перешли вместе со штабом Александра Кучера. Как вы отреагировали на его отставку?
- Увольнение было неожиданным, чувствовал, что я как футболист мог больше помочь команде и тренеру. Уважаю Александра Николаевича, он хоть и молодой, но очень перспективный тренер.
- Частая проблема многих тренеров и команд – зимнее межсезонье. Какие видите идеи для нынешней подготовки, чтобы команда продолжила бороться за чемпионство?
- Дело каждого футболиста ответственно относиться к тренировочному процессу на собрании, выкладываться по полной. А у нашего тренера есть большой опыт и может привести команду в чемпионство.
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