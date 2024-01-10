  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Танчик: Уважаю Кучера - он хоть и молодой, но очень перспективный тренер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Танчик: Уважаю Кучера - он хоть и молодой, но очень перспективный тренер

Премьер-лига

Хавбек Днепра-1 рассказал о своем бывшем тренере и не только

Танчик: Уважаю Кучера - он хоть и молодой, но очень перспективный тренер

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Владимир Танчик высказался о работе бывшего наставника команды Александра Кучера.

– Как оцените первую половину сезона для "Днепра-1"? Довольны ли своим игровым временем?

- Трудно было на старте по разным причинам, но потом набрали ход и, я считаю, закрыли первую половину сезона достойно. Работаем дальше с уверенностью в своих силах. К сожалению, меня ненадолго выбила травма, которая отразилась на количестве игрового времени.

– В состав днепрян вы перешли вместе со штабом Александра Кучера. Как вы отреагировали на его отставку?

- Увольнение было неожиданным, чувствовал, что я как футболист мог больше помочь команде и тренеру. Уважаю Александра Николаевича, он хоть и молодой, но очень перспективный тренер.

- Частая проблема многих тренеров и команд – зимнее межсезонье. Какие видите идеи для нынешней подготовки, чтобы команда продолжила бороться за чемпионство?

- Дело каждого футболиста ответственно относиться к тренировочному процессу на собрании, выкладываться по полной. А у нашего тренера есть большой опыт и может привести команду в чемпионство.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс договорился о трансфере вингера Александрии
yellow-arrow
Колос интересуется форвардом сборной Литвы
yellow-arrow
Агент Азарова: Работаем, чтобы Иракли перешел в большую команду
Александр Кучер Владимир Танчик СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТГ-канал Дніпрянин
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости