Из-за трансферного бана Днепр-1 решил оставить Кравца в составе

Защитник " Днепра-1 " Василий Кравец доиграет этот сезон в составе днепровской команды. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Несмотря на то, что ранее между сторонами велись переговоры о досрочном разрыве контракта, в связи с трансферным баном клуб решил не разбрасываться кадрами и оставить игрока в составе.

Сейчас о разрыве контракта пока речь не идет, защитник отправился с командой на сборы в Турцию. Там Кравец попытается вернуть себе статус игрока основы, который он утратил с приходом Юрия Максимова.

Напомним, что 26-летний защитник в "Днепре-1" не имел постоянной практики и в текущем сезоне провел за днепрян 19 матчей во всех турнирах (большей частью выходя на замену) без результативных действий.