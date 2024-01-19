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Из-за трансферного бана Днепр-1 решил оставить Кравца в составе

Премьер-лига
Обновлено

Защитник точно доиграет за днепрян до конца сезона

Из-за трансферного бана Днепр-1 решил оставить Кравца в составе

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Василий Кравец доиграет этот сезон в составе днепровской команды. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Несмотря на то, что ранее между сторонами велись переговоры о досрочном разрыве контракта, в связи с трансферным баном клуб решил не разбрасываться кадрами и оставить игрока в составе.

Сейчас о разрыве контракта пока речь не идет, защитник отправился с командой на сборы в Турцию. Там Кравец попытается вернуть себе статус игрока основы, который он утратил с приходом Юрия Максимова.

Напомним, что 26-летний защитник в "Днепре-1" не имел постоянной практики и в текущем сезоне провел за днепрян 19 матчей во всех турнирах (большей частью выходя на замену) без результативных действий.

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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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