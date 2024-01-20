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Бразильский легионер Днепра-1 вернулся на Родину

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Бразильский легионер Днепра-1 вернулся на Родину

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Днепр-1" простился с еще одним легионером. Кроме Эмилиано Пуриты украинскую команду покинул бразильский атакующий футболист Билл.

Он стал игроком "Нова-Игуасу". Это родной клуб Билла, за который футболист выступал в период с 13 до 16 лет. Собственно, "Нова-Игуасу" и заявил о "возвращении футболиста домой".

Вероятно, речь идет об аренде до конца 2024 года.

В текущем сезоне на счету бразильца семь матчей за "Днепр-1", в том числе три – в еврокубках. Через 239 минут на поле он не отметился ни одним результативным действием.

Билл стал игроком "днепрян" еще в феврале 2021 года на правах аренды, а в январе 2022 года перешел на полноценной основе за 300 тысяч евро. В общей сложности на его счету один гол и два ассиста в 25 матчах за первую команду. Также четырежды он уходил в аренду в другие клубы.

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Источник: Рух выставил на трансфер трех футболистов
СК Днепр-1 Билл
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Источник:
Офіційний сайт Нова-Ігуасу
Опубликовал: Максим Кучер
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