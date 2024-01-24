Попов: Нужно набрать физические кондиции и вспомнить мяч

Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал о первых днях сбора в Турции, а также оценил важность правильного питания и здорового сна во время подготовительного периода.

- Как прошли первые дни сборов, поделись впечатлениями?

- Под нагрузками, в интенсивном режиме. Но это начало сборов - в принципе, все как всегда.

- Как во время сборов ты поддерживаешь свой рацион?

- В принципе, одинаковый вместе с командой - что дают, то и ем. Ничего особенного. Калории не считаю - каждый выбирает для себя то, что ему нравится есть.

- Расскажи о своем типичном рационе - что ты ешь в основном?

- Мясо, овощи, немного углеводов - макароны, паста - и больше ничего.

- Протеинов в твоем рационе высокий процент?

- У меня, наверное, да. Я также пью витаминные коктейли, минералы - стараюсь, чтобы всё было правильно.

- Насколько важен сон во время сборов?

- Это нужно у врачей спросить. Конечно, нужно восстанавливаться и придерживаться распорядка команды.

- А тебе важно, сколько ты спишь?

- В принципе, я стандартно засыпаю около 23-х и просыпаюсь где-то в 8 часов.

- Во время сборов проведет сразу десять контрольных матчей. Для игроков легче готовиться к сезону из-за игровой практики?

- В принципе, тренировки также важны, поскольку у нас был длительный отпуск, нужно набрать физические кондиции, вспомнить мяч. Конечно, хочется сыграть спарринги, соперники у нас хорошие, поэтому сможем качественно подготовиться к продолжению сезона и выйти на свою пиковую форму.

- Как работается под руководством Александра Шовковского уже в качестве главного тренера? Есть ли какие-то особенности тренировочного процесса?

- Тренировочный процесс потихоньку меняется, но на тренировочных сборах первые дни или даже неделю - это всегда беговая работа, набрать физические кондиции. Уже в контрольных матчах посмотрим, наверное, будем наигрывать различные комбинации.

- К тренерскому штабу присоединился Сергей Федоров, который специализируется как раз на работе с защитниками. Какие советы он дает?

- Мы с ним давно знакомы, работали вместе и в юношеской, и в молодежной командах. Со своей стороны, имея большой опыт, он много подсказывает нам. Но это лишь начало, посмотрим, как оно будет в дальнейшем. Уверен, для нас, защитников, это будет только плюсом, - сказал Попов.