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Ференцварош - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

Ференцварош - Кривбасс. Смотреть онлайн товарищеский матч

Ференцварош - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК Кривбас

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Сегодня, 25 января "Кривбасс" сыграет второй контрольный матч на зимних сборах в Испании. Соперником "красно-белых" станет венгерский "Ференцварош".

Спарринг начнется в 13:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "Кривбасса".

Напомним, " в первом спарринге межсезонья "Кривбасс" одержал победу над "Пястом".

Товарищеский матч, 25 января 2024 год
"Ференцварош" - "Кривбасс" 13:00
Трансляция - YouTube-канал "Кривбасса"

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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