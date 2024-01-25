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Ференцварош - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Ференцварош - Кривбасс. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Кривбас
Сегодня, 25 января "Кривбасс" сыграет второй контрольный матч на зимних сборах в Испании. Соперником "красно-белых" станет венгерский "Ференцварош".
Спарринг начнется в 13:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "Кривбасса".
Напомним, " в первом спарринге межсезонья "Кривбасс" одержал победу над "Пястом".
Товарищеский матч, 25 января 2024 год
"Ференцварош" - "Кривбасс" 13:00
Трансляция - YouTube-канал "Кривбасса"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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