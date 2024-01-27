Миссия Шевченко: "Восстановить украинский футбол. Чеферин, приедь и увидь стадионы, разрушенные ракетами"

Бывший обладатель "Золотого Мяча", новоизбранный президент Украинской Федерации Футбола, демонстрирует La Repubblica свою программу: цифровая перепись талантов, бегущих за границу, квалификация сборной Реброва на Чемпионат Европы, Олимпиада и восстановление травмированных войной детей через футбол.



Пока Андрей Шевченко разговаривает по телефону из центра Киева, из офиса Федерации Футбола Украины, президентом которой он только что был избран, слышны звуки сирен воздушной тревоги. Это повседневная привычка в стране, дни которой отмечены войной, а также признак того, насколько сложна работа, ожидающая бывшего обладателя Золотого Мяча.



- Андрей Шевченко, что заставило вас взяться за такую работу?



"Именно желание взять на себя важное обязательство в такой сложной ситуации: я знаю, что это будет огромная работа, но я чувствую ответственность".



- Когда вы решили?



"Когда мне представилась такая возможность, примерно полтора месяца назад. Ко мне уже обратились несколько членов местных федераций, они хотели, чтобы я подумал об этом. Затем, когда был назначен внеочередной избирательный съезд, предложение стало официальным. Мне потребовалось некоторое время, чтобы подумать и принять".



- Вы выбрали должность тренера, вначале в качестве тренера национальной сборной, а затем в "Дженоа"



"Но с начала войны, с февраля 2022-го года, я больше этого не делал. Я много раз бывал в Украине по другим направлениям, чтобы помочь стране с благотворительными инициативами. И еще больше я осознал, что футбол и спорт в целом имеют поистине большое влияние на жизнь людей, они могут дать облегчение и спокойствие: они могут представлять собой посттравматическое выздоровление, потому что нет сомнений в том, что война — это огромная травма. Увидев воочию трудности, в которых живут люди, я хорошо понимаю свою роль и то, что я могу сделать, чтобы им помочь".



- Это худший момент в истории Украины.



"Каждый из нас должен решать свои собственные задачи. Это, конечно, так. Я представил конкретную программу в девяти пунктах, с максимальной прозрачностью бюджета для украинского народа".



- Можете ли вы подвести итог программы?



"Я выделяю три основные цели. Первое: как сохранить футбол в Украине. Второе: как не допустить, чтобы многие молодые люди, покинувшие страну на войну, потеряли связь с нами. Третье: как можно лучше подготовить наши команды к большим международным турнирам".



- Глава первая: как могут сосуществовать война и футбол?



"Чемпионат играется уже два сезона, и это важно, даже если люди уйдут в бункеры под звуки сирен".



- Глава вторая.



"Чтобы понять, сколько молодых людей покинуло Украину из-за войны, сколько детей переехало вместе с семьями, знать, откуда мы начинаем и не распылять таланты нашего футбола, нам нужен мониторинг, аналогичный хорватскому 90-х годов. Нам помогают цифровые инновации, у нас есть подходящие технологии и техники: вы можете видеть, где находятся игроки, и турниры организованы лучше".



- Глава третья



"Подготовка национальной сборной к плей-офф Чемпионата Европы, женской сборной, которая растет, сборной по футзалу, вышедшей на Чемпионат Мира. И Олимпийской сборной, впервые прошедшей Квалификацию".



- Участие – это уже победа?



"Находясь в состоянии войны, для нас участвовать и сделать команду конкурентоспособной – это уже победа. Решать, ехать в Париж или нет, решать не нам, а правительству и Олимпийскому комитету. Нам нужно убедиться, что команды готовы. Это не просто: игроки не могут покинуть страну, у них каждый раз должны быть разрешения, и клубы должны предоставить их Федерации".



- Между тем сборные и клубы, такие как "Шахтер" в Лиге Чемпионов, а теперь и в Лиге Европы, не могут проводить свои матчи в Украине.



"Нет, пока не наступит мир. Мы играли во многих местах, недавно в Германии с Италией, и нас очень хорошо приняли. Стадионы всегда были полны, мы получили большую поддержку со стороны наших соотечественников, переехавших за границу".



- Нет возобновлению международных соревнований в России при поддержке президента УЕФА Чеферина?



"Как Федерация, мы не считаем это правильным, мы написали много писем в УЕФА. Я приглашаю Чеферина и всех членов Исполнительного комитета УЕФА в Украине увидеть, посмотреть на вещи своими глазами, отметить, что более 250-ти футбольных полей были уничтожены: четыре дня назад ракета разрушила стадион, восстановленный в 2022-ом году, футбольной школы "Локомотив" в центре Киева".



- Является ли реконструкция настоящей проблемой?



"Мы не можем изменить реальность, мы должны жить с разрушениями и дать нашим детям возможность тренироваться, побудить ребят вернуться играть за сборную. Я буду усердно работать с президентами регионов, чтобы проводить турниры как можно чаще, на самых охраняемых территориях. И мне нужно найти спонсоров".



- В сборной знаменитая пара воссоединилась - с нынешним тренером Ребровым.



"Я рад тесно сотрудничать с ним. Он не только тренер молодой и талантливой команды с хорошими перспективами, но и менеджер всей сети игроков до 21-го года. У него есть проверенная методология работы, он также привел проверенный персонал".



- Однако вы не успеете поработать со своим другом Звонимиром Бобаном, который только что ушёл из УЕФА.



"Я его очень хорошо знаю, он человек ценностей. Он всегда защищал их. Если он с чем-то согласен, то говорит об этом публично. Он не соглашался с некоторыми решениями: зная его, я знаю, что у него есть свои принципы, он непреклонен".



- Шевченко, насколько вас изменила война?



"Шкала ценностей для меня сейчас другая, она уже не та. Некоторые вещи, которые я раньше считал важными, теперь менее важны, когда я вижу, как люди каждый день рискуют своей жизнью. Я держусь за свою семью, детей и жену в Лондоне. И за будущее Украины. Я приезжаю сюда все чаще и чаще. Туда, где члены моей семьи. И где я чувствую острую необходимость сделать все возможное для своей страны".

