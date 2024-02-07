Скандальный Вакула проходит медосмотр в Минае, - СМИ

" Минай " близок к подписанию украинского полузащитника Владислава Вакулы, сообщает "ТаТоТаке".

Футболист уже несколько дней находится в расположении закарпатской команды и сегодня (7 февраля) у него запланирован медосмотр.

Ожидается, что "Минай" подпишет контракт с игроком ориентировочно на два года.

Напомним, что до января контракт Вакулы принадлежал "Полесью", хотя первую половину сезону он провел в аренде в "Черноморце".

Впрочем, пока что футболист на протяжении всей своей карьеры запомнился больше своим поведением и нарушением режима. Этим футболист "прославился" в "Шахтере", воспитанником которого он является, в "Мариуполе", в "Полесье".