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Скандальный Вакула проходит медосмотр в Минае, - СМИ
Хавбек нашел себе новую команду
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Футболист уже несколько дней находится в расположении закарпатской команды и сегодня (7 февраля) у него запланирован медосмотр.
Ожидается, что "Минай" подпишет контракт с игроком ориентировочно на два года.
Напомним, что до января контракт Вакулы принадлежал "Полесью", хотя первую половину сезону он провел в аренде в "Черноморце".
Впрочем, пока что футболист на протяжении всей своей карьеры запомнился больше своим поведением и нарушением режима. Этим футболист "прославился" в "Шахтере", воспитанником которого он является, в "Мариуполе", в "Полесье".
Последний инцидент с игроком случился совсем недавно уже после возвращения из аренды в "Черноморце" -
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