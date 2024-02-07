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Скандальный Вакула проходит медосмотр в Минае, - СМИ

Премьер-лига
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Хавбек нашел себе новую команду

Скандальный Вакула проходит медосмотр в Минае, - СМИ

instagram.com/vakaaa10

Новина українською

"Минай" близок к подписанию украинского полузащитника Владислава Вакулы, сообщает "ТаТоТаке".

Футболист уже несколько дней находится в расположении закарпатской команды и сегодня (7 февраля) у него запланирован медосмотр.

Ожидается, что "Минай" подпишет контракт с игроком ориентировочно на два года.

Напомним, что до января контракт Вакулы принадлежал "Полесью", хотя первую половину сезону он провел в аренде в "Черноморце".

Впрочем, пока что футболист на протяжении всей своей карьеры запомнился больше своим поведением и нарушением режима. Этим футболист "прославился" в "Шахтере", воспитанником которого он является, в "Мариуполе", в "Полесье".

Последний инцидент с игроком случился совсем недавно уже после возвращения из аренды в "Черноморце" - на Вакулу в Житомире был составлен протокол за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.

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ФК Минай Владислав Вакула
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.02.2024 в 17:13
До першого походу по закарпатським винним підвалам....
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.02.2024 в 17:13
До першого походу по закарпатським винним підвалам....
Ответить
0
0

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