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Журналист: На Вакулу был составлен протокол за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского
Происшествие случилось в Житомире
Фото: ФК Полісся
Журналист Владимир Зверов в своем телеграмм-канале рассказал историю о приключениях игрока "Полесья" Владислава Вакулы, который последнее полугодие провел в аренде в "Черноморце".
"15 декабря Житомирское районное управление полиции ГУПН в Житомирской области составило протокол по статье 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях - "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского".
Протокол составлен на Владислава Вакулу – футболиста "Полесья", который первую часть сезона провел в аренде в "Черноморце"
Произошло это на одной из улиц Житомира после того, как полицейские остановили автомобиль Вакулы.
У "Полесья" контракт с Вакулой до 2025-го. Впрочем, есть огромные сомнения, что игрок останется в житомирском клубе. Поскольку президент житомирян Геннадий Буткевич больше не верит, что игрока можно перевоспитать", - отмечает источник.
Добавим, что Владислав Вакула в интервью заявил, что, несмотря на контракт с "Полесьем", будущего в житомирской команде у него нет. Как и в "Черноморце". Добавим также, что Вакула уже был фигурантом резонансного ДТП, когда играл в "Мариуполе".
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