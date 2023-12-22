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Журналист: На Вакулу был составлен протокол за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского

Премьер-лига

Происшествие случилось в Житомире

Журналист: На Вакулу был составлен протокол за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Журналист Владимир Зверов в своем телеграмм-канале рассказал историю о приключениях игрока "Полесья" Владислава Вакулы, который последнее полугодие провел в аренде в "Черноморце".

Читайте также"В Полесье я также не вернусь". Вакула покинул Черноморец

"15 декабря Житомирское районное управление полиции ГУПН в Житомирской области составило протокол по статье 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях - "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского".

Протокол составлен на Владислава Вакулу – футболиста "Полесья", который первую часть сезона провел в аренде в "Черноморце"

Произошло это на одной из улиц Житомира после того, как полицейские остановили автомобиль Вакулы.

У "Полесья" контракт с Вакулой до 2025-го. Впрочем, есть огромные сомнения, что игрок останется в житомирском клубе. Поскольку президент житомирян Геннадий Буткевич больше не верит, что игрока можно перевоспитать", - отмечает источник.

Добавим, что Владислав Вакула в интервью заявил, что, несмотря на контракт с "Полесьем", будущего в житомирской команде у него нет. Как и в "Черноморце". Добавим также, что Вакула уже был фигурантом резонансного ДТП, когда играл в "Мариуполе".

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Источник: Ворсклу минимум до лета будет возглавлять Долганский
Полесье (Житомир) Владислав Вакула
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Источник:
Володимир Звєров
Опубликовал: Игорь Семйон
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