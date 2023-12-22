Журналист: На Вакулу был составлен протокол за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского

Журналист Владимир Зверов в своем телеграмм-канале рассказал историю о приключениях игрока "Полесья" Владислава Вакулы, который последнее полугодие провел в аренде в "Черноморце".

"15 декабря Житомирское районное управление полиции ГУПН в Житомирской области составило протокол по статье 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях - "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского".

Протокол составлен на Владислава Вакулу – футболиста "Полесья", который первую часть сезона провел в аренде в "Черноморце"

Произошло это на одной из улиц Житомира после того, как полицейские остановили автомобиль Вакулы.

У "Полесья" контракт с Вакулой до 2025-го. Впрочем, есть огромные сомнения, что игрок останется в житомирском клубе. Поскольку президент житомирян Геннадий Буткевич больше не верит, что игрока можно перевоспитать", - отмечает источник.