Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"В Полесье я также не вернусь". Вакула покинул Черноморец
Хавбек рассказал о своей нынешней ситуации
Фото: ФК Полісся
Украинский полузащитник "
– Вы еще на контракте с "Черноморцем"?
– Эта часть сезона завершена, у меня контракт до 31 декабря. Буду искать себе новую команду.
– Есть ли вероятность, что вы останетесь в "Черноморце"?
– Нет, вероятность нулевая. Хочу поблагодарить клуб. Был трудный момент для меня. Клуб взял ответственность. Я набрал форму с "Черноморцем", был в команде, в структуре. Спасибо клубу и тренеру.
– А в игровом плане, как вы оцениваете эту часть сезон в "Черноморце", в которой вы сыграли в десяти играх?
– Я взял много полезного из совместной работы с Романом Григорчуком. Очень интересно работать [с ним], благодарный за это. Поддержал в трудный момент. Никаких оскорблений, не подхожу, пожалуй, под систему клуба.
– Вы сейчас в лучшем состоянии, чем до прихода в "Черноморец"?
– Да, мне было тяжело, я три месяца был без футбола и команды. В "Черноморце" у меня начался нормальный обычный сезон.
– Вы сейчас на контракте с "Полесьем"?
– Да, у меня контракт до лета 2025 года с "Полесьем". Но вероятность, что я вернусь в "Полесье", тоже равна нулю.
– Вы этой зимой будете как свободный агент?
– Можно так сказать. Есть команда, но на самом деле я без команды. Свободный агент на контракте.
– "Полесье" тоже так считает?
– Да. Я считаю, что там не нужен, у житомирян сформирована очень хорошая команда. Я все равно болею за "Полесье" и желаю им удачи: занимать самые высокие места. Я всегда этот клуб буду помнить с очень хорошей стороны. Здесь я выиграл Первую лигу, это было классное время.
– Вы уже ведете переговоры с кем-то?
– Сезон только закончился, люди отдыхают. Уже после нового года будет что-то более ясное.
Популярное сейчас
- Подробности потенциального формата Суперлиги: 64 клуба, три Дивизиона, система понижения и повышения в классе
- Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА о запрете создания Суперлиги
- 16-летний брат Мбаппе дебютировал за основную команду ПСЖ
- Шахтер интересуется лучшим голкипером осенней части сезона УПЛ, - СМИ
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
Комментарии 1