"В Полесье я также не вернусь". Вакула покинул Черноморец

Украинский полузащитник " Полесья " Владислав Вакула, который последние полгода провел в аренде в "Черноморце", рассказал о своем нынешнем положении.

– Вы еще на контракте с "Черноморцем"?

– Эта часть сезона завершена, у меня контракт до 31 декабря. Буду искать себе новую команду.

– Есть ли вероятность, что вы останетесь в "Черноморце"?

– Нет, вероятность нулевая. Хочу поблагодарить клуб. Был трудный момент для меня. Клуб взял ответственность. Я набрал форму с "Черноморцем", был в команде, в структуре. Спасибо клубу и тренеру.

– А в игровом плане, как вы оцениваете эту часть сезон в "Черноморце", в которой вы сыграли в десяти играх?

– Я взял много полезного из совместной работы с Романом Григорчуком. Очень интересно работать [с ним], благодарный за это. Поддержал в трудный момент. Никаких оскорблений, не подхожу, пожалуй, под систему клуба.

– Вы сейчас в лучшем состоянии, чем до прихода в "Черноморец"?

– Да, мне было тяжело, я три месяца был без футбола и команды. В "Черноморце" у меня начался нормальный обычный сезон.

– Вы сейчас на контракте с "Полесьем"?

– Да, у меня контракт до лета 2025 года с "Полесьем". Но вероятность, что я вернусь в "Полесье", тоже равна нулю.

– Вы этой зимой будете как свободный агент?

– Можно так сказать. Есть команда, но на самом деле я без команды. Свободный агент на контракте.

– "Полесье" тоже так считает?

– Да. Я считаю, что там не нужен, у житомирян сформирована очень хорошая команда. Я все равно болею за "Полесье" и желаю им удачи: занимать самые высокие места. Я всегда этот клуб буду помнить с очень хорошей стороны. Здесь я выиграл Первую лигу, это было классное время.

– Вы уже ведете переговоры с кем-то?

– Сезон только закончился, люди отдыхают. Уже после нового года будет что-то более ясное.