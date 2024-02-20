Чигринский пропал из списка игроков Шахтера на официальном сайте клуба

37-летний защитник " Шахтера " Дмитрий Чигринский отсутствует в составе игроков первой команды "горняков" на официальном сайте клуба.

Также защитника нет в заявке клуба на Лигу Европы на сайте УЕФА, хотя на сайте УПЛ его профиль в составе команды присутствует.

Когда профиль игрока пропал с сайта "горняков" доподлинно неизвестно.

Официально об уходе защитника не сообщалось, его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Последний раз Дмитрий попадал в заявку на матч в середине ноября, когда "Шахтер" встречался с "Днепром-1" в чемпионате Украины (1:3).

Всего в текущем сезоне он провел 4 матча без результативных действий.