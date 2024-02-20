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Чигринский пропал из списка игроков Шахтера на официальном сайте клуба
Его контракт рассчитан до конца сезона
Фото: ФК Шахтар Донецьк
37-летний защитник "
Также защитника нет в заявке клуба на Лигу Европы на сайте УЕФА, хотя на сайте УПЛ его профиль в составе команды присутствует.
Когда профиль игрока пропал с сайта "горняков" доподлинно неизвестно.
Официально об уходе защитника не сообщалось, его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Последний раз Дмитрий попадал в заявку на матч в середине ноября, когда "Шахтер" встречался с "Днепром-1" в чемпионате Украины (1:3).
Всего в текущем сезоне он провел 4 матча без результативных действий.
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