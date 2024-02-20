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Чигринский пропал из списка игроков Шахтера на официальном сайте клуба

Премьер-лига
Обновлено

Его контракт рассчитан до конца сезона

Чигринский пропал из списка игроков Шахтера на официальном сайте клуба

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

37-летний защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский отсутствует в составе игроков первой команды "горняков" на официальном сайте клуба.

Также защитника нет в заявке клуба на Лигу Европы на сайте УЕФА, хотя на сайте УПЛ его профиль в составе команды присутствует.

Когда профиль игрока пропал с сайта "горняков" доподлинно неизвестно.

Официально об уходе защитника не сообщалось, его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Последний раз Дмитрий попадал в заявку на матч в середине ноября, когда "Шахтер" встречался с "Днепром-1" в чемпионате Украины (1:3).

Всего в текущем сезоне он провел 4 матча без результативных действий.

Чигринский пропал из списка игроков Шахтера на официальном сайте клуба - изображение 1
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Дмитрий Чигринский Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
20.02.2024 в 19:16
В Барселону ушел. Опытный игрок и поможет каталонцам взять четвертое место
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
20.02.2024 в 19:16
В Барселону ушел. Опытный игрок и поможет каталонцам взять четвертое место
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0
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avatar
scorpius (Ck)
20.02.2024 в 19:36
Ты что, прикалываешься? В Барсе он поможет за второе зацепиться!
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aleks68
20.02.2024 в 19:42
полечи свою ....голову
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