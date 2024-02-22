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Срна: Лион воспользовался возможностью, подписав Тете, но по-человечески это неуважительно

Премьер-лига
Обновлено

Лион подписал бразильца по Annexe 7 и еще заработал на его аренде

Срна: Лион воспользовался возможностью, подписав Тете, но по-человечески это неуважительно

shakhtar.com

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна высказался относительно некоторых европейских клубов, которые подписали игроков "горняков" воспользовавшись правилом ФИФА Annexe 7.

В частности, Дарио высказался о французском "Лионе", который подписал бразильца Тете.

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"Что я думаю о клубах, которые заработали деньги на наших игроках, таких как "Лион" в ситуации с Тете? Это их решение. Не думаю, что если бы ситуация была обратной, "Шахтер" взял бы футболиста. Они воспользовались возможностью, но по-человечески это неуважительно", - заявил Срна.

Напомним, что "Лион" подписал Тете, а через некоторое время отправил бразильца в аренду в "Лестер", на чем французы заработали 1 миллион евро.

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Дарио Срна Лион Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
L’Équipe
Опубликовал: Михаил Черныш
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