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Срна: Лион воспользовался возможностью, подписав Тете, но по-человечески это неуважительно
Лион подписал бразильца по Annexe 7 и еще заработал на его аренде
shakhtar.com
Спортивный директор "
В частности, Дарио высказался о французском "Лионе", который подписал бразильца Тете.
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"Что я думаю о клубах, которые заработали деньги на наших игроках, таких как "Лион" в ситуации с Тете? Это их решение. Не думаю, что если бы ситуация была обратной, "Шахтер" взял бы футболиста. Они воспользовались возможностью, но по-человечески это неуважительно", - заявил Срна.
Напомним, что "Лион" подписал Тете, а через некоторое время отправил бразильца в аренду в "Лестер", на чем французы заработали 1 миллион евро.
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