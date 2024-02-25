"Рух весь матч пытается прессинговать": Чоботенко - о грядущей игре против Полесья

Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко поделился мыслями о предстоящей игре с "Рухом".

"Мы возвращаемся в чемпионат с хорошим настроением. Уже давно ждали возвращения чемпионата. Хорошо подготовились в Испании и очень благодарны нашему президенту за условия, которые создали для команды. В предыдущем матче против "Руха" мы уступили, но мы всегда выходим играть на победу. Если говорить о нынешней встрече - то это уже совсем другая команда. Так же как и мы. Поэтому это будет интересно. "Рух" - хорошая молодая команда, которая исповедует интенсивный футбол, контроль мяча. Из того, что мы видели - пытается почти весь матч прессинговать, нагнетать и быть "на ноге". Это молодая, амбициозная команда. Будем стараться справиться с ней", — приводит слова защитника пресс-служба "Полесья".