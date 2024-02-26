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Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4

Премьер-лига

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Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Красивая история произошла на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского... но красивая не для Дениса Гармаша. Да, он сделал запев, забив в ворота своей бывшей команды уже на стартовых минутах, но по итогу матча и Гармаш, и весь "Металлист 1925" оказались в тени.

Историю писали "динамовцы". Ванат с его дублем и укреплением своих позиций в гонке бомбардиров, старающийся не отставать Буяльский, даже Михавко, дебютировавший в основном составе "Динамо" на уровне УПЛ.

Как это было – видела собственными глазами фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ниже – галерея ее лучших фото с матча.

Фотогалерея

Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 1Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 2Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 3Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 4Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 5Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 6Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 7Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 8Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 9Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 10Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 1Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 2Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 3Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 4Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 5Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 6Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 7Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 8Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 9Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 10Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 1Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 2Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 3Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 4Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 5Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 6Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 7Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 8Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 9Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 10Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 1Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 2Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 3Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 4Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 5Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 6Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 7Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 8Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 9Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 10Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 1Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 2Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 3Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 4Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 5Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 6Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 7Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 8Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 9Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 10Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 1Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 2Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 3Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 4Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 5Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 6Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 7Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 8Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 9Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 10Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 11Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4 - фото 12
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