Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4

Красивая история произошла на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского... но красивая не для Дениса Гармаша. Да, он сделал запев, забив в ворота своей бывшей команды уже на стартовых минутах, но по итогу матча и Гармаш, и весь "Металлист 1925" оказались в тени.

Историю писали "динамовцы". Ванат с его дублем и укреплением своих позиций в гонке бомбардиров, старающийся не отставать Буяльский, даже Михавко, дебютировавший в основном составе "Динамо" на уровне УПЛ.

Как это было – видела собственными глазами фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ниже – галерея ее лучших фото с матча.

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