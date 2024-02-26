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Красивая история, но не от Гармаша. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Динамо 2:4
Жаркий футбол в зимнем Киеве
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Красивая история произошла на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского... но красивая не для Дениса Гармаша. Да, он сделал запев, забив в ворота своей бывшей команды уже на стартовых минутах, но по итогу матча и Гармаш, и весь "Металлист 1925" оказались в тени.
Историю писали "динамовцы". Ванат с его дублем и укреплением своих позиций в гонке бомбардиров, старающийся не отставать Буяльский, даже Михавко, дебютировавший в основном составе "Динамо" на уровне УПЛ.
Как это было – видела собственными глазами фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ниже – галерея ее лучших фото с матча.
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