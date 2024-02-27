  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1

Премьер-лига

Команда Григорчука ушла от поражения благодаря стандарту

Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Веселый матч состоялся в Киеве. Веселья добавляло присутствие более тысячи болельщиков на трибунах. Но и футболисты старались, выдав довольно интересную игру. Особенно это актуально в контексте "Оболони", которая доминировала в первом тайме, хорошо играла во втором...

Но не выиграла. "Черноморец" спасся в конце благодаря голу Штогрина со стандарта. Как это было – видела фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы – ниже.

Фотогалерея

Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 1Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 2Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 3Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 4Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 5Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 6Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 7Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 8Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 9Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 10Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 1Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 2Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 3Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 4Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 5Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 6Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 7Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 8Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 9Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 10Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 1Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 2Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 3Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 4Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 5Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 6Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 7Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 8Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 9Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 10Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 1Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 2Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 3Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 4Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 5Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 6Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 7Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 8Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 9Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 10Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 1Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 2Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 3Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 4Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 5Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 6Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 7Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 8Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 9Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 10Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 1Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 2Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 3Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 4Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 5Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 6Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 7Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 8Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 9Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1 - фото 10
По теме
yellow-arrow
Шахтер запустил продажу билетов на матч с Кривбассом. Цена - 200 гривен
yellow-arrow
Жаже Коэльо – 38 лет: что вы знаете об экс-форварде Металлиста? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Буяльский - после победы над Металлистом 1925: Мы набираем форму
фото
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости