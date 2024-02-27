Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1

Веселый матч состоялся в Киеве. Веселья добавляло присутствие более тысячи болельщиков на трибунах. Но и футболисты старались, выдав довольно интересную игру. Особенно это актуально в контексте "Оболони", которая доминировала в первом тайме, хорошо играла во втором...

Но не выиграла. "Черноморец" спасся в конце благодаря голу Штогрина со стандарта. Как это было – видела фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы – ниже.

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