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Спасение по-одесски. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:1
Команда Григорчука ушла от поражения благодаря стандарту
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Веселый матч состоялся в Киеве. Веселья добавляло присутствие более тысячи болельщиков на трибунах. Но и футболисты старались, выдав довольно интересную игру. Особенно это актуально в контексте "Оболони", которая доминировала в первом тайме, хорошо играла во втором...
Но не выиграла. "Черноморец" спасся в конце благодаря голу Штогрина со стандарта. Как это было – видела фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы – ниже.
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