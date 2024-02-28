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Лукьянчук - о 1:1 с Черноморцем: Нам не хватило реализации голевых моментов
Защитник "Оболони" прокомментировал ничейный результат встречи
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Оболони" Павел Лукьянчук прокомментировал результат домашнего матча своей команды с "Черноморцем" (1:1) в рамках 18-го тура УПЛ.
— Павел, в каком настроении ваша команда подходила к первой игре в УПЛ в 2024 году?
— С боевым настроением. Все ждали этого матча, хотели выиграть. Играли очень хорошо, но нам не хватило реализации голевых моментов.
— Первый тайм вам особо удался, вы просто висели на воротах соперника, но не забиваете. Этому есть объяснение?
— Трудно это объяснить. Хотели забить и два, и три мяча. Но…Моментов мы создали достаточно.
— Кто упустил Штогрина в эпизоде на 84-й минуте встречи, когда гости сравняли счет?
— Я не увидел. Я играл со своим футболистом и не участвовал в этом эпизоде.
— Какие эмоции в раздевалке были после финального свистка?
— Все очень расстроены. Полагаю, что мы должны были сегодня выигрывать у "Черноморца". Мы отлично провели сборы и качественно подготовились ко второй части сезона.
— Впервые за время полномасштабной войны на трибунах были болельщики. Соскучились за такой атмосферой?
— Конечно. Приятно, что за "Оболонь" болеют много людей. Нам хочется радовать своих поклонников, - сказал Лукьянчук.
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