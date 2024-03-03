"Игра будет трудная для двух команд": Шаран - о матче Кривбасса против Шахтера

Экс-тренер "Миная" Владимир Шаран рассказал о том, что нужно сделать "Шахтеру", чтобы победить "Кривбасс".

"Шахтер" - "Кривбасс". Ключевой матч тура. Какие ожидания от игры у вас?

Ну понимаете, "Шахтер" провел два поединка в Лиге Европы и в игре с "Александрией" не было той свежести у горняков, которая должна была бы быть. Но во Львове уже должны дончане иметь лучшую физическую форму. Тем более, что на Арене-Львов еще и другое футбольное поле. Поэтому и мяч будет ходить быстрее. Ну и физически "Шахтер" добавит. Но "Кривбасс" физически, если судить по этому туру, который уже прошел, то криворожане лучше всех команд выглядели. Однозначно. Это мое такое объективное мнение.

Можно считать, что этот матч будет ключевым не всего второго круга, но первой части так точно?

Я думаю, что да. У "Кривбасса" задачи серьезные. Это еврокубки точно, а может и первое место. Все равно, они хотят этого, это однозначно. Это очень важный поединок в психологическом плане. "Кривбасс" сейчас на подъеме и это очень важно, если достигнут положительного результата. А если победят, то это будет такой шаг вперед, что стоит будет думать за первое место. Не привычно, что "Шахтера" и "Динамо" нет на первой строчке. Но там есть запас игр. Еще все впереди, эта игра не является определяющей, но решающая в плане психологии, чтобы потом увереннее играть. Если команда сыграет хорошо и покажет хороший футбол, но проиграет, то ничего страшного не произойдет. Главное для болельщиков - это увидеть красивую игру.

Стоит надеяться на много голов?

Результативного футбола, я сомневаюсь, что мы увидим. Хотя, не знаю. Трудно сказать. Игра будет тяжелая для двух команд. Если "Кривбасс" будет много прессинговать, как он это делает против всех команд, то горнякам будет не легко. Но с другой стороны будет больше пространства за спинами защитников гостей. Много будет зависеть, как команды построят свою игру и как "Шахтер" будет ловить "Кривбасс" на контратаках. Это уже делало "Динамо Киев" в Кривом Роге, когда киевляне победили 2:0. Я запомнил эту игру, потому что тогда "Динамо" закрылось и просто правильно сыграли на контратаках.

Против команды Юрия Вернидуба сейчас только так можно играть? В закрытый футбол?

Я свое мнение говорю просто. Но "Кривбасс" много прессингует и накрывает сразу, вот и все. У нас в чемпионате позиционно очень сложно скрывать защиту практически всех команд. Когда присутствует компактность и подстраховка. Но и "Шахтер" не такая команда, которая сядет и будет обороняться. Они будут прессинговать, потому что иначе играть даже имидж клуба не позволяет, если так разобраться. Будут играть в красивый футбол, потому что и поле будет хорошее. И "Кривбасс" будет играть в футбол. Обе команды сыграют в комбинационный футбол. Это то, что мы наблюдаем за этими командами.