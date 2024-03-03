УПЛ. Оболонь – Днепр-1 0:1. Десятая победа днепрян под руководством Максимова в чемпионате

В Киеве четырнадцатая команда УПЛ принимала вторую. Подопечные Юрия Максимова неделю назад не смогли переиграть "Минай". Много вопросов осталось к игре днепрян. Киевляне также сыграли вничью против "Черноморца", но эта игра оставила больше позитива.

Команды последний раз играли между собой в августе прошлого года, когда на ужгородском "Авангарде" голы Ростислава Таранухи и Игоря Краснопира принесли победу киевлянам. В общем, "Днепр-1" еще не побеждал "Оболонь". Валерий Иващенко по сравнению с предыдущим туром решил не менять стартовый состав, а вот Юрий Максимов сделал одну замену. Вместо Руслана Бабенко с первых минут вышел 29-летний хавбек Сергей Горбунов.

С первых минут гости прогнозированно взяли мяч под собственный контроль, но забить "пивоварам" непростая задача для любого коллектива УПЛ. Подопечные Иващенко грамотно играют в защите и всегда пытаются вступать в отбор после потери мяча. Серьезного игрового преимущества в начале встречи не было у "Днепра-1". У команды Юрия Максимова снова прослеживались проблемы с конструктивом в заключительной трети поля. Филиппова "закрыли" защитники, а кто забивать будет? Вертикальный футбол пользы не приносил. Качественной последней передачи гостям не хватало.

Киевляне сегодня не имели сколько возможностей в атаке как против "Черноморца", но стоит учитывать уровень оппозиции. "Днепр-1" - это пока вторая команда УПЛ, поэтому гости играли с позиции силы большую часть игрового времени.

В конце первой половины встречи успех днепрянам принес стандарт. После подачи с углового удар Сарапия парировал голкипер, но первым на добивании оказался Филиппов – 0:1. Своей активностью гости все же заслужили то, чтобы открыть счет. На перерыв команды ушли со счётом 1:0 в пользу подопечных Максимова. Справедливый результат, ведь во второй половине тайма преимущество "Днепра-1" было существенным. У гостей пять ударов в створ ворот, а у "пивоваров" ни одного.

Сразу с первых минут второго тайма киевляне стали больше владеть мячом, но с позиционным футболом у них были проблемы. В основном это был "стерильный" контроль мяча. Также стоит отдать должное игрокам "Днепра-1", которые грубо не ошибались и не давали шансов своим соперникам.

На 57-й минуте арбитры просматривали эпизод с возможным пенальти в ворота гостей, но пришли к выводу, что после прострела мяч не попал в руку Очеретько. Много фланговых подачи было у "пивоваров", но эффективности не хватало. Днепряне после перерыва редко думали об атаке.

За 35 минут второго тайма обе команды ни разу не пробили по воротам. Очень красноречивые цифры, отражающие ход событий на поле. Борьбы хватало, но голкиперы отдыхали. В итоге, игра завершилась минимальной победой днепрян. Подопечные Максимова поднимаются на первое место.

УПЛ 2023/24. 19 тур.

3 марта. 13:00. Киев. Стадион "Оболонь-Арена".

"Оболонь" (Киев) – СК "Днепр-1" 0:1

Голы: Филиппов (37)

"Оболонь": Федоривский – Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Грисьо (Вишневский, 81), Косовский (Мороз, 74), Черненко, Суханов (Дубко, 68), Слободян, Мединский, Краснопир (Тарануха ,81)

"Днепр-1": Волынец - Мирошниченко, Адамюк, Кравец, Горбунов, Сарапий, Рубчинский, Пихаленок, Очеретько (Гаджиев, 73), Гуцуляк, Филиппов (Кивинда, 56, Пасич, 90+1))