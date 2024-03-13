Экс-игрок Черноморца может занять должность спортдиректора клуба

Бывший игрок " Черноморца " Иван Бобко близок к возвращению в одесский клуб.

Как сообщает ТГ-канал "Футбол с вертолета", ссылаясь на "надежные источники" в Одессе, Бобко может занять в клубе должность спортивного директора или близкого по функционалу менеджера.

Отмечается, что 33-летний экс-футболист мог бы продолжить карьеру игрока, но менеджерская должность является для него более интересной на данном этапе жизни.

Иван Бобко несколько раз возвращался в "Черноморец". Всего на его счету 134 матчей, 11 забитых мячей и 7 голевых передач в составе "моряков".

Последним клубом в карьере игрока были львовские "Карпаты", которые он покинул летом 2023 года и принял решение завершить карьеру игрока.