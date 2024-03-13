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Экс-игрок Черноморца может занять должность спортдиректора клуба
Источники пишут о том, что Иван Бобко возвращается в Одессу
Фото: ФК Чорноморець
Бывший игрок "
Как сообщает ТГ-канал "Футбол с вертолета", ссылаясь на "надежные источники" в Одессе, Бобко может занять в клубе должность спортивного директора или близкого по функционалу менеджера.
Отмечается, что 33-летний экс-футболист мог бы продолжить карьеру игрока, но менеджерская должность является для него более интересной на данном этапе жизни.
Иван Бобко несколько раз возвращался в "Черноморец". Всего на его счету 134 матчей, 11 забитых мячей и 7 голевых передач в составе "моряков".
Последним клубом в карьере игрока были львовские "Карпаты", которые он покинул летом 2023 года и принял решение завершить карьеру игрока.
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