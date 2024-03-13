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Экс-игрок Черноморца может занять должность спортдиректора клуба

Премьер-лига
Обновлено

Источники пишут о том, что Иван Бобко возвращается в Одессу

Экс-игрок Черноморца может занять должность спортдиректора клуба

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Бывший игрок "Черноморца" Иван Бобко близок к возвращению в одесский клуб.

Как сообщает ТГ-канал "Футбол с вертолета", ссылаясь на "надежные источники" в Одессе, Бобко может занять в клубе должность спортивного директора или близкого по функционалу менеджера.

Отмечается, что 33-летний экс-футболист мог бы продолжить карьеру игрока, но менеджерская должность является для него более интересной на данном этапе жизни.

Иван Бобко несколько раз возвращался в "Черноморец". Всего на его счету 134 матчей, 11 забитых мячей и 7 голевых передач в составе "моряков".

Последним клубом в карьере игрока были львовские "Карпаты", которые он покинул летом 2023 года и принял решение завершить карьеру игрока.

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Иван Бобко Черноморец (Одесса)
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Источник:
Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
13.03.2024 в 18:25
Бобко кинул ЧО в трудную минуту --он не достоин этой должности --пригласите Павелко
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
13.03.2024 в 18:25
Бобко кинул ЧО в трудную минуту --он не достоин этой должности --пригласите Павелко
Ответить
0
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