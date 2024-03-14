  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. У Руха еще один игрок получил травму
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Руха еще один игрок получил травму

Премьер-лига
Обновлено

Защитник Романа Дидык рискует пропустить матч с Металлистом 1925

У Руха еще один игрок получил травму

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" продолжает испытывать кадровые проблемы. Как уже сообщалось ранее, до конца сезона выбыл из-за травмы форвард команды Юрий Климчук, к тому же повреждение получил центральный защитник Романа Дидык.

По имеющейся информации, из-за повреждения стоппер, скорее всего, не сможет помочь своей команде в поединке 21-го тура чемпионата УПЛ с "Металлистом 1925", который состоится 16 марта.

Ранее травмировался и последний зимний новичок львовян бразильский легионер Дос Сантос Креспим Клайвер Габриэл.

А вот вратарь Святослав Ванивский и защитник Денис Слюсар после травм уже тренируются по индивидуальному графику и в апреле вернутся в игру.

Также на вчерашней тренировке с основным составом впервые был задействован 16-летний Мухаммад Джурабаев. 1 марта он дебютировал за "Рух" (U-19) в календарном матче с ковалевским "Колосом", а затем оформил "покер" в полуфинале Зимнего Кубка ДЮФЛ Украины среди 16-летних – с "Карпатами".

По теме
yellow-arrow
Судаков: Журналисты говорили, что с новым контрактом мне кость бросили. Неуместно так говорить - мне сделали действительно хорошие условия
yellow-arrow
Огиря может продолжить карьеру в Днепре-1
yellow-arrow
Поспешили. Черноморец объявил, что не будет допускать зрителей на трибуны
Рух (Львов) Роман Дидык
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости