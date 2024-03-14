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У Руха еще один игрок получил травму
Защитник Романа Дидык рискует пропустить матч с Металлистом 1925
Фото: ФК Рух
"Рух" продолжает испытывать кадровые проблемы. Как уже сообщалось ранее,
По имеющейся информации, из-за повреждения стоппер, скорее всего, не сможет помочь своей команде в поединке 21-го тура чемпионата УПЛ с "Металлистом 1925", который состоится 16 марта.
Ранее травмировался и последний зимний новичок львовян бразильский легионер Дос Сантос Креспим Клайвер Габриэл.
А вот вратарь Святослав Ванивский и защитник Денис Слюсар после травм уже тренируются по индивидуальному графику и в апреле вернутся в игру.
Также на вчерашней тренировке с основным составом впервые был задействован 16-летний Мухаммад Джурабаев. 1 марта он дебютировал за "Рух" (U-19) в календарном матче с ковалевским "Колосом", а затем оформил "покер" в полуфинале Зимнего Кубка ДЮФЛ Украины среди 16-летних – с "Карпатами".
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