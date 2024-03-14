У Руха еще один игрок получил травму

"Рух" продолжает испытывать кадровые проблемы. Как уже сообщалось ранее, до конца сезона выбыл из-за травмы форвард команды Юрий Климчук, к тому же повреждение получил центральный защитник Романа Дидык.

По имеющейся информации, из-за повреждения стоппер, скорее всего, не сможет помочь своей команде в поединке 21-го тура чемпионата УПЛ с "Металлистом 1925", который состоится 16 марта.

Ранее травмировался и последний зимний новичок львовян бразильский легионер Дос Сантос Креспим Клайвер Габриэл.

А вот вратарь Святослав Ванивский и защитник Денис Слюсар после травм уже тренируются по индивидуальному графику и в апреле вернутся в игру.

Также на вчерашней тренировке с основным составом впервые был задействован 16-летний Мухаммад Джурабаев. 1 марта он дебютировал за "Рух" (U-19) в календарном матче с ковалевским "Колосом", а затем оформил "покер" в полуфинале Зимнего Кубка ДЮФЛ Украины среди 16-летних – с "Карпатами".