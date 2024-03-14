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Рух подтвердил, что Климчук выбыл до конца сезона: известны детали травмы

Премьер-лига

Лидера "желто-черных" ждет хирургическое вмешательство

Рух подтвердил, что Климчук выбыл до конца сезона: известны детали травмы

fcruhlviv.com

Новина українською

Нападающий "Руха" Юрий Климчук получил повреждение, из-за которого не сможет сыграть до конца текущего сезона.

У футболиста надрыв задней крестообразной связки, сообщает официальный сайт клуба. В ближайшее время капитана "желто-черных" прооперируют в Польше.

Руководитель медицинской службы клуба Юрий Полигас рассказал подробнее о травме Климчука.

"Юрий Климчук получил надрыв задней крестообразной связки. Это давняя травма, она не была получена непосредственно в матче с "Днепром-1". Первый дискомфорт Юрий почувствовал еще в начале зимних сборов, после неудачного приземления на колено. Тогда не было никаких оснований считать, что это именно повреждение задней крестообразной связки, поскольку мануальные тесты указывали на полную стабильность. Однако в активном игровом процессе после восстановления УПЛ Юрий почувствовал дискомфорт. Поэтому на этой неделе было сделано МРТ-обследование, после которого медицинский штаб и игрок согласились, что лучше сделать хирургическое вмешательство и это будет полезно для быстрого и качественного восстановления футболиста.

Стоит отметить, что это крайне редкое повреждение и его обычно испытывают игроки атакующего звена, которые выполняют большой объем интенсивной работы на поле. Все потому, что они часто вступают в единоборства, могут неудачно приземлиться на поле, а также получают удары непосредственно в коленный сустав.

На сегодня определено, что у Климчука - частичная недостаточность стабильности коленного сустава из-за частичного надрыва задней скрещенной связки. В ближайшее время мы с Юрием отправимся в Польшу, где проконсультируемся по операции со спортивным хирургом Робертом Шмигельским. Сейчас мы находимся на постоянном контакте с ним, чтобы согласовать все детали операции.

По предварительным данным, восстановление Юрия займет от 3-4 месяца в лучшем случае, если удастся сохранить собственную связку. Если же хирург решит делать полную реконструкцию связки, то восстановление игрока продлится до 6 месяцев.

Партнеры, тренерский штаб, руководство и персонал клуба - все на постоянном контакте с Юрием Климчуком. Все желают ему скорейшего выздоровления и верят, что он вернется еще сильнее", - отметил Полигас.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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